Налоговая выписала штраф — в каком порядке можно обжаловать решение

Если налоговая составила акт по выявленному факту правонарушения и выслала извещение о времени рассмотрения акта, то ответить на требование нужно вовремя, в противном случае грозит штраф. В каком порядке можно обжаловать решение и что указать в ходатайстве, чтобы уменьшить сумму штрафа.

Организация просрочила крайнюю дату подачи ответа на требования налоговой, и ей начислили штраф. Разбираемся, можно ли оспорить решение или хотя бы уменьшить сумму штрафа.

Сразу после получения уведомления о штрафе обжаловать акт или действия по его составлению в вышестоящий налоговый орган и в суд нельзя, поскольку это еще не решение инспекции, и он не содержит обязательных для вас предписаний. Поэтому сам по себе акт не нарушает права налогоплательщика (Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 № 766-О-О).

Но если вы не согласны с выводами проверяющих, то можете представить в инспекцию возражения на него. Для этого у вас есть, как правило, месяц со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). О том, что вы можете подать возражения, будет сказано в самом акте проверки. Акт вам должны вручить по общему правилу в течение 5 рабочих дней со дня его составления (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 5 ст. 100 НК РФ).

Материалы налоговой проверки, в том числе акты, рассматривает руководитель инспекции (его заместитель). Он же выносит и подписывает итоговое решение по проверке. Срок рассмотрения материалов — 10 рабочих дней после того, как истечет срок для подачи возражений на акт проверки.

Снижение штрафа

Уменьшить штраф может налоговый орган (при подаче апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган) или суд, если есть смягчающие обстоятельства.

Перечень таких обстоятельств приведен в п. 1 ст. 112 НК РФ. Он открытый. Это значит, что кроме тех случаев, которые в нем указаны, могут быть и другие, которые налоговый орган или суд посчитает смягчающими.

На практике к таким случаям относятся незначительная просрочка подачи декларации, совершение нарушения впервые, большой объем истребуемых документов и др.

Налоговый орган или суд должны сами устанавливать смягчающие обстоятельства и снижать штраф. Но будет лучше, если вы заявите ходатайство и укажете в нем эти обстоятельства.

Если инспекция не учтет ваше ходатайство или учтет, но не полностью, вы можете обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган (УФНС России по вашему региону) и попросить его учесть смягчающие обстоятельства (ст. 137, п. 1 ст. 138 НК РФ).

Но учтите, что до нуля штраф вам не снизят (п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ 17.07.2019, Определение ВС РФ от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683).

Обжалование в суде

Суд, как и налоговый орган, снижает штраф, если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. Даже если налоговый орган уже снизил размер штрафа, суд может дополнительно уменьшить его. Никаких ограничений для этого нет (п. 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ, Письмо ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692).

Причем учесть смягчающие обстоятельства и снизить штраф могут даже тогда, когда есть отягчающее обстоятельство (см. например постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.05.2022 № Ф06-17269/2022 по делу № А55-17185/2021).

Суд по каждому делу проверяет наличие смягчающих обстоятельств. Ваше заявление для этого не требуется (п. 4 ст. 112 НК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 3299/10).

Но будет лучше, если вы сами подготовите и заявите ходатайство о снижении штрафа по смягчающим обстоятельствам, потому что у суда не всегда есть информация о них.

Подробнее о том, как отвечать на требования налоговой и успешно проходить камеральные и выездные проверки, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» расскажет президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.

Мероприятие пройдет 18-20 июня в онлайн-формате!

В своем выступлении «Налоговые проверки-2025» спикер подробно разберет:

Камеральные налоговые проверки. Объем допустимых для истребования документов и пояснений с точки зрения налоговых органов и налогоплательщиков. Налоговые вычеты по НДС, как предмет камерального и посткамерального контроля. Выездные налоговые проверки: подводные камни для налогоплательщиков и налоговых органов.

Мы меняем все! Чем запомнится новая Конференция «Клерка»

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет в онлайн-режиме! Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы или переносить долгожданный отпуск. Вы можете выбрать удобный тариф участия — только онлайн или с записями выступлений, чтобы потом пересмотреть интересные доклады или посмотреть их в первый раз — если пропустили.

Еще одна фишка новой Конференции — целых три дня и у каждого своя тема!

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;

маркетплейсы и Ecom;

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.

Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.

Что в программе

18 июня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

НДС: сложные вопросы

Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Риски налоговой оптимизации 2025

Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы

Кадровый и воинский учет: изменения 2025

Налоговые проверки — 2025

19 июня — Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер маркетплейса

НДС при работе на маркетплейсе

Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика

Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

20 июня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

Мы продолжаем работать над программой, чтобы сделать ее еще более интересной и насыщенной, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области

Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.

Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправкам расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.

Также перед вами выступят и другие ведущие спикеры страны со своими полезными и интересными докладами.

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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

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