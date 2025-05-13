Шесть признаков незаконных требований при камеральной налоговой проверке

Рассказываем, как не попасть на уловки налоговой инспекции, защитить интересы и права компании во время камеральной проверки.

Если во время налоговой проверки было выявлено нарушение инспекция может потребовать дополнительных разъяснений или документов. Рассказываем, в каких случаях действия инспекции незаконны.

Признак №1. Требуемые документы не относятся к проверяемому периоду

Требование незаконно, если истребуемые материалы не имеют прямого отношения к проверяемому периоду (постановление АС Центрального округа № Ф10-3098/2018 по делу № А23-6278/2017).

Признак №2. Запрашиваются документы по истечении сроков КНП

Требование незаконно, если инспекция требует документы по истечении сроков КНП (абз. 1, 2 п. 27 постановления Пленума ВАС РФ № 57). Но учтите, что на основании пункта 6 статьи 101 Кодекса в случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения нарушений руководитель налогового органа вправе вынести решение о проведении в срок, не превышающий один месяц, дополнительных мероприятий налогового контроля, в частности – истребования документов у налогоплательщика.

Признак №3. Документы уже были предоставлены налоговой

Требование незаконно, если документы истребуются повторно (п. 5 ст. 93 НК). Ранее представленные в инспекцию документы (информация) могут не представляться повторно, если уведомить о том, что ранее они уже предоставлялись, с указанием наименования инспекции и реквизитов сопроводительного письма. Заметим, что этот пункт, действующий с 3 сентября 2018 года – не подарок налогоплательщикам, а следствие работы АИС Налог, в которую сгружаются все ответы налогоплательщиков по любым требованиям и к которым доступ могут получить инспекторы со всей России.

Признак №4. Документы запрашивают по телефону

Запросив документы по телефону, инспектор избавляет себя от написания требования, а также возможностей его обжалования. С другой стороны, все предоставленные налогоплательщиком документы могут являться доказательствами по налоговому спору.

Признак №5. Налоговая требует спрогнозировать налоговые обязательства

Ни кодексом, ни письмами ФНС и Минфина прогнозирование на будущие периоды не предусмотрено, поэтому на такое требование необходимо ответить, но отказаться брать на себя любые предсказания своей налоговой нагрузки как в целом, так и по отдельным налогам в будущем.

Признак №6. Требуют предоставить информацию по 6-НДФЛ без реквизитов налогоплательщика

На практике налоговые органы могут направлять массовые рассылки налогоплательщикам без указаний реквизитов организации и конкретных противоречий в декларации. Данные требования незаконны, соответственно можно указать это в ответе или вообще проигнорировать требование.

Как правильно отвечать на требования налоговой

Если инспекция выявила нарушение и требует предоставить разъяснения, то нужно правильно собрать и подать документы — оформленные с ошибками могут не принять. Расскажем, что делать, когда получили извещение из налоговой, как вести себя во время камеральной и выездной проверки, чтобы все прошло гладко, на курсе повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля».

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