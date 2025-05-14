Что учесть при сдаче полугодовой отчетности и расчете отпускных на лето 2025 г. — расскажем на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции

Изменения 2025 года заставили бухгалтеров полностью пересмотреть привычную работу. Упрощенцы, для которых НДС стал новой реальностью, впервые столкнулись не только со сдачей декларации, но и камеральными проверками, а значит потоком требований документов и пояснений от ФНС.
Ужесточились проверки работодателей, государственный контроль усложняет работу на маркетплейсах. Повышены требования к бухгалтерам-аутсорсерам и работе с персональными данными, ФНС все проще находить признаки неправомерной налоговой оптимизации у бизнеса.
Как бухгалтеру строить работу во втором полугодии 2025 года, каких сюрпризов ждать от ФНС, ГИТ, Росфинмониторинга? Обсудим на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия».
Вам не придется никуда ехать, прерывать рабочие процессы, переносить долгожданный отпуск. Мероприятие будет полностью онлайн.
Конференция пройдет 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск. Онлайн!
🔥 Ключевые темы VIII Всероссийской бухгалтерской конференции
Одна из фишек новой Конференции — это целых три дня и у каждого своя тема:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы понимаем, что многим хочется послушать и про отчетность, и про поиск новых клиентов на рынке. Или про изменения работы на маркетплейсах и налоговые требования, поэтому мы решили не делать параллельные потоки, а разбить выступления спикеров на три дня.
Вам не придется выбирать, какая из тем для вас важнее, можно посмотреть выступления всех экспертов.
🔍 18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС
Марина Климова. НДС: сложные вопросы
Консультант-практик по вопросам налогообложения Марина Климова расскажет, как работать с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД, развенчает мифы о восстановлении НДС и сделает разбор особенностей налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.
Оксана Каверина. Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Основные нюансы при составлении отчетности за полугодие и исчислении НДФЛ в своем выступлении разберет Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».
Светлана Беляева. Риски налоговой оптимизации 2025
Из выступления основательницы и руководительницы УКЦ «Разобраться в налогах» Светланы Беляевой, вы узнаете, как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2025 году. Спикер подробно разберет обвинения в дроблении, ошибки в налоговой оптимизации и нюансы по работе с самозанятыми.
Евгений Баранов. Развитие бизнеса за счет государства: Сколково, гранты, льготы
Директор по работе с партнерами в международной группе компаний DV Consulting, эксперт по привлечению мер господдержки от Фонда содействия инновациям и инновационного центра Сколково Евгений Баранов расскажет, какие льготы получают участники реестров отечественной продукции, как законно оптимизировать налоги, получив статус резидента Сколково, а также как собрать документы и выстроить стратегию, чтобы выиграть крупный целевой грант на развитие бизнеса.
Елена Пономарева. Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Подробно о последних изменений в ТК РФ, а также готовящихся законопроектах с поправкам расскажет эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению Елена Пономарева.
Михаил Мухин. Налоговые проверки — 2025
Подробные рекомендации и инструкции по прохождению камеральных и выездных налоговых проверок в своем выступлении даст президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз» Михаил Мухин.
🛒 19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок
Ольга Кошкина. Бухгалтер маркетплейса
Главный бухгалтер с большим опытом, руководитель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы) Ольга Кошкина расскажет обо всех нюансах документооборота с маркетплейсами, объяснит, как составлять идеальные отчеты в 1С и работать без рисков.
Елена Шедис. НДС при работе на маркетплейсе
Обо всех нюансах по расчету НДС для селлеров, составлению декларации, внесению счетов-фактур и УПД, а также отражение операций в книге продаж, расскажет основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Елена Клинова. Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
В тонкостях валютного законодательства и изменениях в расчетах с зарубежными партнерами поможет разобраться главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ» Елена Клинова.
Владислав Каминский. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
Управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам Владислав Каминский расскажет о частых ошибках при учете агентских в выручке на УСН «Доходы», рисках при дроблении выручки на разные ИП и особенностях коммуникации между ФНС и маркетплейсами сегодня.
👩💻 20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Ирина Слободян. Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
О том, как смело перейти на аутсорс — где искать первых клиентов, как заключать договор о сотрудничестве, чтобы не понести убытки, расскажет бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис» Ирина Слободин.
Юлия Белякова. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ, какие данные передавать в Росфинмониторинг и какие меры грозят за неисполнение требований — на все вопросы в своем докладе ответит адвокат, Председатель Президиума МКА Покровская застава, дипломированный специалист в области МСФО, аудитор Юлия Белякова.
Ирина Морозова. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров Ирина Морозова даст практические рекомендации, которые необходимы каждому без исключения бухгалтеру! Она расскажет, как работать с неадекватными клиентами и выстраивать границы, пройти отчетный период без стресса и справиться с выгоранием.
Дмитрий Ряховский. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Дмитрий Ряховский разберет важную тему требований ФНС и ответственности бухгалтера-аутсорсера. Спикер расскажет, какие риски могут угрожать специалисту в таком режиме работы.
Почему VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию нельзя пропустить
📌 Актуальные знания из первых рук
Вас ждет проверенная информация о новых правилах 2025 года. Все самое важное о налогах, отчетности, кадровом и воинском учете и работе на разных режимах налогообложения.
📌 20 лучших спикеров страны в сфере бухгалтерии, налогов, аудита и др.
Разберетесь в том, что другие изучают месяцами, получите инструкции от ведущих налоговых консультантов.
📌 Только польза
Мы выбрали темы, которые стали по-настоящему актуальными в 2025 году — от обязательных операций с налогами и отчетностью по новым правилам, до работы на самых перспективных рынках — бухгалтерии ВЭД и сотрудничестве с селлерами.
📌 Профессиональные инструменты специально для бухгалтеров на аутсорсе
Есть много рекомендаций, как начинать свой путь на аутсорсе, создавать комьюнити, находить клиентов. Но это только общие советы, а мы пригласили экспертов, которые подробно расскажут о нюансах именно бухгалтерского аутсорсинга. Вы узнаете, как продвигать бухгалтерские услуги, масштабироваться и работать без рисков по 115-ФЗ.
Как зарегистрироваться на Конференцию
Такое событие нельзя пропустить! Тем более что подключиться можно в любое время и в любом месте, где и когда вам будет удобно. Вы можете следить за выступлениями онлайн или выбрать тариф с записью и посмотреть пропущенные доклады позже.
Скорее переходите на сайт и регистрируйтесь!
Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.
Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!
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