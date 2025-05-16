💥 Майская распродажа! Лучшие онлайн-курсы для бухгалтера по 3 500 руб.

В мае мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, теперь они доступны только вместе с подпиской Клерк.Премиум. Но на этих выходных у вас есть возможность купить наши флагманские онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на УСН, маркетплейсам и управленке отдельно, не оформляя подписку. Акция действует до понедельника, 19 мая.

Уже определились с планами на выходные? Нужно выбрать что-нибудь интересное и приятное, а что может быть приятнее, чем сделать выгодную покупку! Например, приобрести наши топовые онлайн-курсы по 3 500 руб.!

В мае мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов — теперь получить к ним доступ можно, только оформив подписку Клерк.Премиум.

Но на этих выходных у вас есть возможность купить наши популярные онлайн-курсы по отдельности, если вы пока не готовы оформлять подписку. Поспешите! Акция действует до понедельника, 19 мая.

Успейте воспользоваться предложением и купить онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на УСН, работе с селлерами и ведению управленческого учета в организации по низким ценам!

Каталог курсов

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Вас ждет 14 занятий по настройке и ведению учета в 1С, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

Купить курс

Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.

На онлайн-курсе разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Также все эти онлайн-курсы доступны в годовой подписке Клерк.Премиум.