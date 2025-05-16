💥 Майская распродажа! Лучшие онлайн-курсы для бухгалтера по 3 500 руб.

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Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.
Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
16 350 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.
Вас ждет 14 занятий по настройке и ведению учета в 1С, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.
На онлайн-курсе разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
15 950 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.
Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо
12 700 рублей.
Также все эти онлайн-курсы доступны в годовой подписке Клерк.Премиум.
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