Все самые популярные онлайн-курсы «Клерка» вместе за 6 000 руб.!

Завтра, 20 мая, последний день, когда вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 руб. Напомним, что мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, и теперь все наши хиты — курсы по бухгалтерии с нуля, маркетплейсам, управленке и т. д. можно купить только вместе с подпиской. Успейте сделать выгодную покупку и получить доступ к закрытому контенту!

Работа бухгалтера связана с постоянными изменениями, поэтому, чтобы развиваться и расти по карьерной лестнице, необходимо быстро учиться и адаптироваться к новым правилам. Получить такие важные навыки вы можете на онлайн-курсах «Клерка», которые мы регулярно обновляем, а каждый квартал выпускаем новые полезные курсы по разным направлениям — от освоения новых профессий, как «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», до отработки конкретных практических навыков, например, на онлайн-курсе «Зарплата в 1С:ЗУП».

Бухгалтерия с нуля

Несмотря на автоматизацию и большое количество облачных приложений, автоматизированных решений по учету, бухгалтеры по-прежнему являются ценными сотрудниками, профессионалами, которых не может заменить ни одна программа. Потому что в сложных ситуациях может помочь только профессиональная смекалка и опыт. Освойте востребованную профессию бухгалтера с нуля на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Вас ждет 14 занятий по настройке и ведению учета в 1С, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Новые перспективные направления: маркетплейсы и учет на УСН

Если вы решили освоить новое направление, то лучшим решением будет попробовать себя в работе с селлерами на маркетплейсах. Во-первых, это развивающийся рынок, где количество продавцов постоянно растет, правила сотрудничества с площадками становятся все сложнее, поэтому сами предприниматели уже не справляются и все чаще обращаются к опытным бухгалтерам.

Получить все необходимые навыки, разобраться в юридических нюансах работы на маркетплейсах, а также специфике работы на разных торговых площадках вы сможете на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С».

На курсе вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Совсем недавно мы полностью обновили программу и записали дополнительные уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Неважно решите ли вы сотрудничать с селлерами или выберете другую сферу, но особенно высоким спросом в 2025 году пользуются бухгалтеры, которые умеют вести учет на УСН. После того, как налоговая реформа добавила упрощенцам головной боли с НДС, ставками и уплатой налога. Появились и другие трудности, например, новые декларации по УСН и НДС. Несмотря на то, что отчетность за 1 квартал позади, вопросов у ИП и организаций на УСН не меньше не становятся.

Поэтому даже те упрощенцы, которые раньше справлялись самостоятельно, теперь предпочитают консультироваться с бухгалтерами или расширять штат и сотрудничать с профессионалами по учету на УСН на постоянной основе. Получите преимущество — научитесь вести работать на УСН на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».

Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС. Разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Навыки для карьерного роста — управленческий учет для бухгалтера

Для бухгалтера управленческий учет — это идеальный источник дополнительного дохода. Вам не нужно искать новых клиентов или совмещать работу в другой компании, потому что управленческий учет нужен любому бизнесу. Кроме этого, управленка легко может стать основной деятельностью. Научим работать с управленческим учетом с нуля на онлайн-курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».

Умение вести управленческий учет позволит вам работать с глубокой аналитикой внутри компании, вы сможете отслеживать изменения в прямых и косвенных доходах, составлять отчеты о движении денежных средств, прибыли, убытках и на основе этой информации выявлять сильные и слабые места бизнеса. Поможете руководителю принимать стратегические и управленческие решения, станете правой рукой и точно сможете претендовать на повышение зарплаты и карьерный рост.

Как начать обучение на онлайн-курсах «Клерка»

В отличие от курсов повышения квалификации и профпереподготовки вам не нужно ждать следующего потока, чтобы приступить к обучению. Все материалы и видеоуроки онлайн-курса будут доступны сразу после оплаты.

После того, как вы окончите онлайн-курс, мы выдадим вам сертификат, который будет подтверждать ваши новые знания.

Сейчас вы можете купить все наши онлайн-курсы в одной подписке Клерк.Премиум всего за 9 000 руб. 6 000 руб. в год!

Мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, поэтому приобрести их можно только в составе подписки.

В годовую подписку входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам.

Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.

Безлимитные консультации с экспертами.

Статьи с разборами новых правил.

Онлайн-посещение конференций.

Справочно-правовая система.

Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.

Все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, теперь доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Успейте оформить подписку за 6 000 руб.! 20 мая цена вырастет на 50% и составит 9 000 руб.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.