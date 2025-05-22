💥 Запрыгивайте в последний вагон! 25 мая стартует последний весенний поток обучения на профкурсах

Не нужно откладывать важные дела на потом, особенно если речь идет о лете, когда хочется убежать из офиса, спрятаться от компьютера и отдыхать на природе. Поэтому начинайте учиться прямо сейчас, чтобы пройти все самые сложные уроки к лету, а потом заниматься практикой в свободное время.
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После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт дополнительного потока 25 мая.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт дополнительного потока 25 мая.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Старт дополнительного потока 25 мая.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо
27 000 рублей.
Старт дополнительного потока 25 мая.
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