Какие КБК надо указать в уведомлении по НДФЛ за май 2025 г.

До 26 мая бухгалтеры должны сдать уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 г. Рассказываем, как заполнить документ, какой указать код периода и КБК для разных ставок НДФЛ.

В уведомлении на НДФЛ будет налог, удержанный в период с 01.05.2025 по 22.05.2025.

Код периода — 31/02.

С 2025 года действует новая шкала с новыми ставками НДФЛ — 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Причем для районных коэффициентов и северных надбавок своя шкала НДФЛ и свои КБК.

По зарплате действуют такие КБК:

по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн рублей — 18210102080011000110;

по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей — 18210102150011000110;

по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн рублей —18210102160011000110;

по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей —18210102170011000110.

Для районных и северных надбавок действуют такие КБК:

по ставке 13% при доходах до 5 млн рублей — 18210102210 011000110;

по ставке 15% при доходах свыше 5 млн рублей — 18210102230011000110.

Если ваша организация находится в местности без районных коэффициентов, но есть сотрудники-дистанционщики, которые проживают в северных регионах, в уведомлении на РК с их зарплаты надо указывать ОКТМО организации.

То есть, например, в уведомлении будет ОКТМО южного региона, но КБК для северного РК. Такое разъяснение дала ФНС в письме от 23.04.2025 № БС-4-11/4136@.

Напомним, на следующий день после сдачи уведомления НДФЛ из него будет зарезервирован — отправлен с сальдо ЕНС (если там хватает для этого денег) в отложенную переплату. Уплатить налог нужно до 28 мая 2025 г.

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