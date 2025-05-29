Как работать бухгалтеру в 2025 году с новым реестром должников по алиментам

С 25 мая в РФ заработал реестр должников по алиментам. Теперь достаточно ввести ФИО человека на сайте ФССП, чтобы проверить наличие у него задолженности. Новая услуга предоставляется бесплатно и доступна любым надзорным органам и работодателям.

На сайте Федеральной службы судебных приставов появился новый общедоступный реестр, в котором можно найти злостных неплательщиков алиментов.

На основании ст. 80, 85, 87 СК РФ, п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 56 от 26.12.2017 в список попадают те, кого привлекли к административной или уголовной ответственности, либо объявили в розыск за неуплату алиментов:

Несовершеннолетним детям — родным и усыновленным, не достигшим 18 лет. Обязанность сохраняется даже если родителя ограничили или полностью лишили родительских прав.

Совершеннолетним нетрудоспособным детям — инвалидам I, II или III группы, достигших 18 лет.

На содержание нетрудоспособных родителей, пенсионеров или инвалидов I, II или III группы, нуждающихся в помощи, которые не были лишены родительских прав.

Какие сведения можно получить в реестре

Получить информацию из реестра могут все и бесплатно, включая надзорные органы и работодателей. Для этого не нужны специальная регистрация или права доступа. В реестре содержится информация о:

персональных данных должника (ФИО, дата рождения);

размер долга по алиментам;

объявление в розыск;

сведения об исполнительном производстве по делу о взыскании задолженности.

В течение суток должнику сообщат, что он попал в реестр. Запись там останется до тех пор, пока злостный алиментщик не погасит свой долг. При этом честным алиментщикам, которые вовремя все оплачивают, нечего бояться. Информация о них не попадет в список ФССП.

Что меняется в работе бухгалтера после введения реестра должников по алиментам

Работодатель обязан сообщать в надзорные органы, если среди сотрудников обнаружится неплательщик алиментов, состоящий в реестре. Теперь задача мониторить наличие работника в данном списке ложится на бухгалтера.

Причем, регулярные рейды касаются не только новых сотрудников при приеме их на работу, но и действующих специалистов, в том числе самозанятых, с которыми компания сотрудничает по ГПХ.

Для исполнения новых обязанностей необходимо дополнительно прописать процедуру проверки, а также ее периодичность. Также в инструкцию необходимо вписать задачи бухгалтера по ответам на электронные запросы ФССП о должниках — их месте работы, доходах и другим данным, которые нужны проверяющим органам для актуализации сведений в реестре.

Что делать, если обнаружили работника в реестре должников

Если при очередной проверке, вы выясните, что один из ваших сотрудников находится в реестре, а исполнительный лист вы не получали, то все необходимые данные об исполнительном производстве и сумме задолженности вы сможете найти в самом реестре.

Алименты нужно удерживать с оплаты труда работника после вычета НДФЛ — с зарплаты, аванса, премий, больничных пособий, отпускных и т. д. Выплаты, с которых удержать алименты нельзя указаны в ст. 101 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Как рассчитывать сумму алиментов

До тех пор, пока должник не выполнить всю сумму долга, работодатель должен в течение трех дней после выдачи ему зарплаты перечислить положенные деньги получателю алиментов. Подробнее о том, как должен осуществляться перевод средств, как отчитываться о проделанной работе, вы узнаете на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП».

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