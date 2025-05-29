Шесть ожидаемых изменений по налогу на прибыль во втором полугодии 2025 года

Минфин представил новый законопроект, который повлияет на сроки уплаты налога на прибыль, порядок получения льгот и ФИНВ. Рассказываем о планах правительства и возможных нововведениях в НК РФ.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект Минфина о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ.

Рассказываем, какие изменения Минфин предлагает внести по части налога на прибыль.

1. Крайний срок уплаты налога сместится на один день

Сейчас если крайний срок уплаты налога выпадает на нерабочий день, то внести платеж можно в следующий за ним рабочий день. Однако Минфин предлагает изменить условия переноса выплат и установить последним возможным днем уплаты налогов рабочий день, который идет не после, а перед нерабочим днем, установленным как последний день оплаты.

2. При переходе с УСН на ОСНО можно будет учесть в расходах стоимость приобретенных товаров

Налогоплательщики, которые решили перейти с упрощенки на ОСНО, смогут учесть в расходах налога на прибыль стоимость товаров, которые они купили и оплатили не ранее чем за 3 года до перехода.

3. Появятся дополнительные условия получения льготы ТРУ

В настоящее время налогом на прибыль не облагается получение товаров, работ, услуг (ТРУ) безвозмездно, если обязанность предусмотрена законодательством РФ. Если предложение Минфина будет принято, то освобождение можно будет получить также если обязанность предусмотрена Правительством или региональными законами.

4. Период действия лимита на перенос убытков продлят до 2030 года

Сейчас переносить убытки прошлых лет можно до 2027 года. Если будут приняты предложения Минфина, то перенос для целей налога на прибыль продлят до конца 2030 года.

5. Изменятся условия получения ФИНВ

По новому законопроекту получить федеральный инвестиционный налоговый вычет сможет физическое лицо, которое входит в одну группу с налогоплательщиком, сделавшим вклад. При этом отрасль инвестиций значения не имеет.

6. Имущество, приобретенное за счет целевого финансирования, станет амортизируемым

Имущество, купленное или созданное на бюджетные средства целевого финансирования, исключат из перечня не подлежащего амортизации.

Как подготовиться к новым правилам работы

В 2025 году налог на прибыль принес бухгалтерам немало хлопот. Сначала нужно было перестраиваться под выросшую ставку, потом учиться заполнять декларацию по новой форме. Казалось, самое сложное позади, но Минфин снова готовит законопроект, и названные в статье нововведения только часть всех предложенных ведомством.

Чтобы помочь вам быстро адаптироваться к изменениям, по полочкам разобрать все поправки 2025 года и как их применять в работе в разных сферах — на маркетплейсах, в учете ВЭД и т. д. — мы обновили наш популярный курс повышения квалификации «Налог на прибыль-2025».

Во время учебы вы узнаете, как вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль. В обновленной программе есть актуальная форма декларации по налогу на прибыль, а также пошаговый пример ее заполнения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 50% за 7 900 руб. вместо 15 900 руб.

Старт обучения 1 июня.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».