В каких случаях самозанятый может не подавать уведомление о работе с персданными в Роскомнадзор

Самозанятые так же, как и организации, и ИП, обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора и подать уведомление о том, что они собирают и хранят персональные данные клиентов. Разбираем все нюансы работы самозанятых с персданными: в каком виде подавать уведомление, когда можно этого не делать и какие штрафы грозят за невыполнение обязательств перед РКН.

С 30 мая 2025 года в силу вступают новые требования к работе с персональными данными, а также увеличиваются штрафы за нарушения новых норм. Следовать предписаниям должны не только организации и ИП, но и самозанятые специалисты. Рассказываем, когда самозанятый становится оператором персданных, в каком случае нужно подавать уведомление в Роскомнадзор, а когда этого можно не делать.

Почему самозанятый должен подавать уведомление в Роскомнадзор

Самозанятый может запрашивать персональные данные клиентов, например, для создания заявки через личный кабинет на сайте или записи на услугу через электронные системы, когда необходимо оформить доставку в офис или на дом, сформировать чек и др.

Так как в большинстве случаев самозанятый так или иначе использует контактные данные клиентов и заказчиков для коммуникации при выполнении работ или услуг, то он автоматически становится оператором персданных — о чем обязан сообщить в Роскомнадзор.

Но так как у самозанятого нет сотрудников, то уведомлять РКН об обработке их данных не нужно, сообщить надо только о сборе и хранении информации о клиентах.

Что относится к персональным данным

Существует три группы персональных данных:

основные — ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты и т. д.

специальные — национальность, политические или религиозные убеждения, сведения о здоровье, личной жизни и т. д.

биометрические — группа крови, цвет глаз, отпечатки пальцев, ДНК и т. д.

Самозанятый обязан уведомить Роскомнадзор, если он работает с любым представленным типом данных. С 30 мая 2025 г. закон предусматривает подачу уведомления до начала обработки данных, а не после старта, как было ранее.

Также заранее самозанятый обязан предупредить об этом своих клиентов.

В каких случаях можно не сообщать о работе с персональными данными в РКН

Если самозанятый ведет ручной, а не автоматизированный сбор данных, то отправлять уведомление в Роскомнадзор не нужно.

К автоматизированной обработке персональных данных относится любое использование электронных инструментов:

CRM-систем,

оплаты через интернет,

сбора данных через Google или Яндекс формы,

программы для учета клиентской базы,

регистрации на сайте самозанятого,

социальных сетей для записи клиентов на услугу,

сервисов доставки,

компьютерной техники, облачных сервисов хранения данных и т. д.

К ручной обработке относится сбор и хранение информации на бумажном носителе, например, в виде анкет или журналов учета.

Как уведомить о работе с персональными данными Роскомнадзор

Для этого необходимо заполнить форму на сайте Роскомнадзора. В бланке нужно указать основную информацию о себе: ФИО, адрес самозанятого, его паспортные и контактные данные, телефон, адрес электронной почты и т. д.

Там же необходимо обосновать цели и способы сбора персональных данных, описать меры, которые предпринимаются для защиты информации от утечек, взломов и т. д.

В форме потребуется назвать сроки и лицо, которое отвечает за обработку персданных, а также те базы и лица, которые могут получить доступ к личной информации.

Заполненную форму надо направить в Роскомнадзор одним из возможных путей:

через портал «Госуслуги» (для этого у самозанятого должна быть подтвержденная учетная запись);

через сайт Роскомнадзора (понадобится ЭЦП);

в бумажном виде — для этого нужно распечатать форму с сайта РКН, заполнить ее и отправить почтой или лично в территориальное управление РКН по месту жительства.

Какие сроки подачи уведомлений устанавливает Роскомнадзор

Если самозанятый намерен работать с персональными данными, то сообщить об этом в РКН нужно заранее. Крайнего срока нет, главное, сделать это до начала сбора информации.

Уведомление о любых изменениях в сведениях о самозанятом или способах обработки персданных нужно направить до 15 числа следующего месяца.

Уведомление о прекращении работы с персданными нужно направить за 10 дней.

Уведомление об утечке персональных данных самозанятый должен направить в Роскомнадзор в течение 24 часов, в следующие 72 часа ему необходимо провести внутреннее расследование и выявить причины инцидента.

Какие штрафы грозят самозанятому за нарушение правил

С 30 мая Роскомнадзор вводит повышенные штрафы за нарушение в области персональных данных. Теперь если самозанятый не подаст уведомление в РКН о намерении работать с персданными, ему грозит штраф от 5 000 до 10 000 руб. Если не сообщить о происшествиях владельцам данных, то штраф вырастет от 50 000 до 100 000 руб.

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