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В каких случаях самозанятый может не подавать уведомление о работе с персданными в Роскомнадзор

Самозанятые так же, как и организации, и ИП, обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора и подать уведомление о том, что они собирают и хранят персональные данные клиентов. Разбираем все нюансы работы самозанятых с персданными: в каком виде подавать уведомление, когда можно этого не делать и какие штрафы грозят за невыполнение обязательств перед РКН.
В каких случаях самозанятый может не подавать уведомление о работе с персданными в Роскомнадзор
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 30 мая 2025 года в силу вступают новые требования к работе с персональными данными, а также увеличиваются штрафы за нарушения новых норм. Следовать предписаниям должны не только организации и ИП, но и самозанятые специалисты. Рассказываем, когда самозанятый становится оператором персданных, в каком случае нужно подавать уведомление в Роскомнадзор, а когда этого можно не делать.

Почему самозанятый должен подавать уведомление в Роскомнадзор

Самозанятый может запрашивать персональные данные клиентов, например, для создания заявки через личный кабинет на сайте или записи на услугу через электронные системы, когда необходимо оформить доставку в офис или на дом, сформировать чек и др.

Так как в большинстве случаев самозанятый так или иначе использует контактные данные клиентов и заказчиков для коммуникации при выполнении работ или услуг, то он автоматически становится оператором персданных — о чем обязан сообщить в Роскомнадзор.

Но так как у самозанятого нет сотрудников, то уведомлять РКН об обработке их данных не нужно, сообщить надо только о сборе и хранении информации о клиентах.

Что относится к персональным данным

Существует три группы персональных данных:

  • основные — ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты и т. д.

  • специальные — национальность, политические или религиозные убеждения, сведения о здоровье, личной жизни и т. д.

  • биометрические — группа крови, цвет глаз, отпечатки пальцев, ДНК и т. д.

Самозанятый обязан уведомить Роскомнадзор, если он работает с любым представленным типом данных. С 30 мая 2025 г. закон предусматривает подачу уведомления до начала обработки данных, а не после старта, как было ранее.

Также заранее самозанятый обязан предупредить об этом своих клиентов.

В каких случаях можно не сообщать о работе с персональными данными в РКН

Если самозанятый ведет ручной, а не автоматизированный сбор данных, то отправлять уведомление в Роскомнадзор не нужно.

К автоматизированной обработке персональных данных относится любое использование электронных инструментов:

  • CRM-систем,

  • оплаты через интернет,

  • сбора данных через Google или Яндекс формы,

  • программы для учета клиентской базы,

  • регистрации на сайте самозанятого,

  • социальных сетей для записи клиентов на услугу,

  • сервисов доставки,

  • компьютерной техники, облачных сервисов хранения данных и т. д.

К ручной обработке относится сбор и хранение информации на бумажном носителе, например, в виде анкет или журналов учета.

Как уведомить о работе с персональными данными Роскомнадзор

Для этого необходимо заполнить форму на сайте Роскомнадзора. В бланке нужно указать основную информацию о себе: ФИО, адрес самозанятого, его паспортные и контактные данные, телефон, адрес электронной почты и т. д.

Там же необходимо обосновать цели и способы сбора персональных данных, описать меры, которые предпринимаются для защиты информации от утечек, взломов и т. д.

В форме потребуется назвать сроки и лицо, которое отвечает за обработку персданных, а также те базы и лица, которые могут получить доступ к личной информации.

Заполненную форму надо направить в Роскомнадзор одним из возможных путей:

  • через портал «Госуслуги» (для этого у самозанятого должна быть подтвержденная учетная запись);

  • через сайт Роскомнадзора (понадобится ЭЦП);

  • в бумажном виде — для этого нужно распечатать форму с сайта РКН, заполнить ее и отправить почтой или лично в территориальное управление РКН по месту жительства.

Какие сроки подачи уведомлений устанавливает Роскомнадзор

Если самозанятый намерен работать с персональными данными, то сообщить об этом в РКН нужно заранее. Крайнего срока нет, главное, сделать это до начала сбора информации.

Уведомление о любых изменениях в сведениях о самозанятом или способах обработки персданных нужно направить до 15 числа следующего месяца.

Уведомление о прекращении работы с персданными нужно направить за 10 дней.

Уведомление об утечке персональных данных самозанятый должен направить в Роскомнадзор в течение 24 часов, в следующие 72 часа ему необходимо провести внутреннее расследование и выявить причины инцидента.

Какие штрафы грозят самозанятому за нарушение правил

С 30 мая Роскомнадзор вводит повышенные штрафы за нарушение в области персональных данных. Теперь если самозанятый не подаст уведомление в РКН о намерении работать с персданными, ему грозит штраф от 5 000 до 10 000 руб. Если не сообщить о происшествиях владельцам данных, то штраф вырастет от 50 000 до 100 000 руб.

Как их избежать

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Защита персональных данных

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