Как аутсорсеру составить ПВК по новым требованиям 115-ФЗ — старые правила не работают с 1 июня

Правительство РФ отменило старые правила ПВК для аутсорсеров, с 1 июня 2025 г. нужно работать по-новому. За нарушения и ошибки грозят стотысячные штрафы и приостановка деятельности на 90 дней. Разбираемся в изменениях в антиотмывочном законе №115-ФЗ.

Готовьтесь к рейду Росфиннадзора! Разбираемся, что будут проверять у аутсорсеров после вступления в силу измений в 115-ФЗ, и как составить новые ПВК.

Почему нужно что-то менять

В антиотмывочном законе № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2024 № 522-ФЗ) появилось новое понятие: финансирование экстремистской деятельности, т.е.:

предоставление средств или их сбор;

оказание финансовых услуг

с целью финансировать преступления экстремистской направленности либо деятельность экстремистских организаций.

Таким образом, во все внутренние документы, где упоминаются ПОД/ФТ, надо будет включить новую рисковую категорию — финансирование экстремистской деятельности.

Право приостанавливать операции с денежными средствами или имуществом у Росфинмониторинга возникает, если есть основания полагать, что матценности (деньги, имущество) получены:

преступным путем и (или)

используются для отмывания доходов (ст. 8 в новой редакции закона № 115-ФЗ).

Еще одно важное новшество: если у аутсорсера возникнут такие же подозрения, он должен немедленно сообщить об этом в Росфинмониторинг (тот же п. 10.1 ст. 7 новой редакции закона № 115-ФЗ).

Что нужно сделать, чтобы не получить штраф

Всем аутсорсерам, юристам, адвокатам, агентствам недвижимости и прочим, кто должен обеспечивать работу закона № 115-ФЗ, необходимо с 1 июня 2025 г. работать по новым ПВК.

Изменился перечень операций и сделок, при осуществлении (сопровождении) которых необходимо проводить мероприятия ПОД/ФТ. Юристы, бухгалтеры, аудиторы и прочие лица, обязанные обеспечивать антиотмывочное законодательство, вправе требовать у клиента (его представителя) все необходимые документы, не только удостоверяющие личность, регистрацию фирм, ИП, но и иные документы, предусмотренные законом № 115-ФЗ.

Прописана обязанность уведомлять Росфиннадзор о подозрительных операциях. В целом расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Как составить новые ПВК

Бухгалтерам, которые работают на аутсорсе, нужно создать большой документ — правила внутреннего контроля. Он должен соответствовать требованиям постановления Правительства от 14.07.2021 № 1188.

В правилах контроля следует указать то, как специалист по учету будет:

выявлять рискованные операции;

обучать сотрудников по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — ПОД/ФТ;

идентифицировать клиентов и управлять рисками по отмыванию денег (115-ФЗ).

Бухгалтерам нужно следить за обновлением списков террористов и экстремистов, чтобы в числе клиентов не было их фигурантов. Кроме того, нужно читать все информационные письма о рисках ПОД/ФТ, вовремя обновлять реквизиты компаний-клиентов, 2-3 раза в год проходить тексты от Росфинмониторинга.

Перед тем, как взять клиента на обслуживание, его нужно проверить по списку от Росфинмониторинга. Затем составить анкету, где будет указан уровень риска и основная информация о бизнесе.

А что будет, если работать по старым ПВК

Зза нарушение требований антиотмывочного законодательства установлена административная ответственность по ст. 15.27 КоАП. И просто неисполнение ПВК, даже если это не повлекло непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, может вылиться в стотысячный штраф (причем ИП несут ответственность как юрлица) (ч. 1 ст. 15.27 КоАП).

Если по итогам отмыв произойдет, то штраф может составить 1 млн руб., а заморозка деятельности — до 90 суток. Это в случае, если не возникнет повода для возбуждения уголовного дела.

Как работать на аутсорсе безопасно

Самостоятельная работа предполагает большую ответственность — нужно самому следить за изменениями в законах, регистрироваться, составлять ПВК, на руках должен быть полный пакет документов, чтобы не нарваться на штрафы.

Разберем, каждый нюанс работы на аутсорсе. Расскажем, как перейти на аутсорс, зарегистрироваться, собрать документы, в чем сложности и опасности закона №115-ФЗ — на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

Вы узнаете, где находить клиентов и как вести с ними переговоры, заключать договоры о сотрудничестве, как планировать рабочее время, составлять прайс, подключать новые услуги и масштабировать бизнес. Сможете пройти путь от новичка до руководителя собственной бухгалтерской компании.

На протяжении всего обучения вам будет помогать персональный куратор, также любые вопросы вы сможете задавать преподавателям во время онлайн-встреч.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 руб. вместо 32 900 руб.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».