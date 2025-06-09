Изменения в работе ЭДО с 1 октября 2025 года

С 1 октября начнет действовать новый порядок обмена электронными счетами-фактурами. Поэтому ФНС рекомендует операторам ЭДО уже сейчас начинать подготовку. Рассказываем, что теперь делать и к чему готовиться.

ФНС подготовила проект приказа с новым порядком обмена электронными счетами-фактурами. Он будет действовать с 1 октября 2025 года и заменит действующий приказ Минфина от 05.02.2021 № 14Н.

Новый порядок предполагает, что при передаче документов через операторов ЭДО налогоплательщики будут обмениваться универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении.

Это позволит упростить и ускорить взаимодействие сторон, так как при работе с универсальными сообщениями электронная подпись не требуется.

Участники электронного обмена смогут прописать дополнительные правила к кодам причин отправки универсальных сообщений. Например, перечислить должностных лиц, которые могут направлять данные.

Операторы ЭДО будут обязаны обеспечить новый порядок обмена электронными счетами-фактурами, в том числе в роуминге. ФНС рекомендует уже сейчас начать разработки и обновление программ, чтобы успеть к 1 октября 2025 года.

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