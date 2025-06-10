Как в табеле учета рабочего времени отразить сокращенный рабочий день

12 июня 2025 г. вся страна будет отмечать День России. Согласно ТК РФ, предпраздничный день должен быть короче обычного на один час. Рассказываем, как заполнить табель учета рабочего времени за сокращенный рабочий день, какой нужен код и сколько указать часов для расчета зарплаты.

12 июня вся страна будет отмечать государственный праздник День России. Это выходной день, а значит, предшествующий ему рабочий день — 11 июня — будет сокращенным.

Согласно ч.1 ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Это правило распространяется не только на штатных специалистов с полным рабочим днем, но также на сотрудников, которые работают неполный или сокращенный день на постоянной основе.

Исключением являются сотрудники в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работ (ч.2 ст. 95 ТК РФ).

Перед какими праздниками рабочий день не сокращают

Сокращенный рабочий день предшествует нерабочим праздничным дням, которые перечислены в ст. 112 ТК РФ:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Существует еще огромный список профессиональных, религиозных, международных и других праздников, которые не относятся к государственным и не влияют на учет рабочего времени. Например, День учителя, День Святого Валентина, Всероссийский день семьи, любви и верности, Международный день защиты детей и т. д.

Каким кодом в табеле учета рабочего времени нужно отметить работу в предпраздничный день

В формах №Т-12 и №Т-13 работу в предпраздничный день отмечают буквенным кодом «Я» или цифровым «01» и указывают фактически отработанное количество часов. Время, отработанное сотрудниками особых категорий, перечисленных в ст. 92 ТК РФ, обозначают кодом «ЛЧ» или «21».

Чтобы отразить переработку, в формы можно добавить строку напротив фамилии сотрудника, здесь указать буквенный код «С» и ниже количество часов, отработанных сверх нормы.

Как вести учет рабочего времени в организации

Для того, чтобы заполнять табель учета рабочего времени без ошибок, нужно хорошо разбираться в режимах работы и правилах их учета по ТК РФ. Научим вести учет отработанного времени для сотрудников неполного и сокращенного дня, совместителей и специалистов, которые работают по сменам, на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП».

В программе курса более 200 видеоуроков, конспекты, пошаговые инструкции и 150+ образцов документов по кадровому делопроизводству.

Вы научитесь вести кадровый учет, вносить в него корректировки, узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате.

На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 рублей вместо полной цены 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.