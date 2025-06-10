Как в табеле учета рабочего времени отразить сокращенный рабочий день
12 июня вся страна будет отмечать государственный праздник День России. Это выходной день, а значит, предшествующий ему рабочий день — 11 июня — будет сокращенным.
Согласно ч.1 ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Это правило распространяется не только на штатных специалистов с полным рабочим днем, но также на сотрудников, которые работают неполный или сокращенный день на постоянной основе.
Исключением являются сотрудники в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работ (ч.2 ст. 95 ТК РФ).
Перед какими праздниками рабочий день не сокращают
Сокращенный рабочий день предшествует нерабочим праздничным дням, которые перечислены в ст. 112 ТК РФ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Существует еще огромный список профессиональных, религиозных, международных и других праздников, которые не относятся к государственным и не влияют на учет рабочего времени. Например, День учителя, День Святого Валентина, Всероссийский день семьи, любви и верности, Международный день защиты детей и т. д.
Каким кодом в табеле учета рабочего времени нужно отметить работу в предпраздничный день
В формах №Т-12 и №Т-13 работу в предпраздничный день отмечают буквенным кодом «Я» или цифровым «01» и указывают фактически отработанное количество часов. Время, отработанное сотрудниками особых категорий, перечисленных в ст. 92 ТК РФ, обозначают кодом «ЛЧ» или «21».
Чтобы отразить переработку, в формы можно добавить строку напротив фамилии сотрудника, здесь указать буквенный код «С» и ниже количество часов, отработанных сверх нормы.
Как вести учет рабочего времени в организации
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