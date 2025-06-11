Просто курсы для бухгалтера. Просто по 3500 руб. Успейте купить, чтобы провести июньские выходные с пользой!

Проведите июньские праздники с пользой. Скорее покупайте полезные для каждого бухгалтера онлайн-курсы всего за 3 500 руб. Выбирайте курс и приступайте к учебе! Акция действует до понедельника, 16 июня.

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Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, научиться вести учет на УСН по новым стандартам или разобраться во всех нюансах управленческого учета, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.

С 30 мая в силу вступают изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защитите себя от проблем с законом — работать безопасно и по актуальным правилам научим на новом онлайн-курсе.

Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Цена курса: 3 500 руб.

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Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.

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Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.

Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Цена курса до 16 июня: 3 500 руб.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена курса до 16 июня: 3 500 рублей.

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