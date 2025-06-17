❗️Формулы для расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 г.: как считать по новым правилам без ошибок

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия и т. д. Оформили для вас все изменения в удобные формулы — сохраняйте!

Постановление Правительства от 24.04.2025 № 540 внес изменения в процесс расчета среднего заработка. Новостей много, поэтому сделали для вас краткий практический материал — только формулы и ничего лишнего!

Чтобы рассчитать среднюю зарплату работника, в первую очередь нужно определить его средний дневной заработок (СДЗ) по формуле:

СДЗ: Сумма начисленной зарплаты за расчетный период / число фактически отработанных дней в расчетном периоде

Нужно учитывать все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, начисленные за 12 месяцев перед месяцем увольнения сотрудника. В расчет не входят периоды, в которые он не работал, и начисления за это время.

Как рассчитать сумму выходного пособия

Изменится порядок расчета суммы выходного пособия. Сейчас действует такая формула:

Выходное пособие до 1 сентября 2025 г.: СДЗ х фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в периоде, подлежащем оплате

После 1 сентября пособие нужно будет рассчитывать по следующей схеме:

Выходное пособие: СДЗ х среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году

Как рассчитывать выходное пособие при суммированном учете рабочего времени

Если средний заработок для выходного пособия рассчитывается при суммированном учете рабочего времени, используется средний часовой заработок работника (СЧЗ).

Выходное пособие до 1 сентября 2025 г.: СЧЗ х количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате (как если бы сотрудник продолжал работать)

После 1 сентября пособие нужно будет рассчитывать по следующей схеме:

Выходное пособие: СЧЗ х среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году

Новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Одновременно утратит силу прежний регламент — постановление кабмина от 24.12.2007 № 922.

Подробнее о том, как рассчитывать средний заработок в новых условиях, расскажем на вебинаре «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Он пройдет 30.06.2025 г. в 11:00 мск.

Вы узнаете, какие выплаты нужно включить в расчет, в чем разница между системой оплаты труда и положении об оплате труда, от чего теперь зависит размер выплат при увольнении и как учитывать премии в расчете среднего заработка.

Вебинар проведет к. э. н., налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор ежегодно переиздаваемой книги «Заработная плата», а также других книг и публикаций в СМИ — Елена Воробьева.

Обязательно присоединяйтесь, чтобы заранее подготовиться к новым правилам и сразу начать работать без ошибок и штрафов.

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