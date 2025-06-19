Какие отчеты нужно сдать бухгалтеру в июне 2025 г.
Что сдаем до 20 июня 2025 г.
Уведомление об использовании права на освобождение от НДС;
Уведомление о продлении освобождения от НДС или об отказе от него;
Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС.
Что сдаем до 25 июня 2025 г.
Уведомление об удержанном НДФЛ и уплаченных страховых взносах;
Персонифицированные сведения о физлицах;
ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности;
Декларация по налогу на прибыль, исчисляемому исходя из фактически полученной прибыли;
Декларация по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности;
Декларация НДПИ;
Декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН;
Декларация по акцизам.
Уведомление в Роскомнадзор
30 мая в силу вступили изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Поэтому важно оперативно подать уведомление о начале работе с персональными данными, об изменениях сведений об операторе или собираемой информации.
Полезные материалы, которые помогут правильно составить отчетность
Сделали для вас подборку статей-разборов, записей вебинаров и других полезных подсказок для успешной сдачи отчетности.
Статьи-разборы
Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году.
Записи вебинаров
Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП — вы узнаете, как заполнить трудовую книжку в 1С, заполнять данные и формировать ЕФС-1 в программе.
Персональные данные в 2025 году: новые требования, уведомления и штрафы — вы узнаете, кто считается оператором персданных в 2025 г., как работать с иностранными сервисами и какие документы необходимы для работы с персданными, получите пошаговую инструкцию по составлению уведомления.
ОСНО в 2025 году: ответы на вопросы по НДС и налогу на прибыль — вы узнаете, какие ошибки совершают бухгалтеры при работе с НДС и налогам на прибыль, а также получите рекомендации от эксперта, чтобы избежать типичных ошибок.
Онлайн-курсы
Новые правила по защите персданных - 2025 — вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
А также получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность — вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам, формировать бухгалтерскую отчетность, налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу.
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