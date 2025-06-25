Новое в восстановлении НДС на УСН: что изменилось

Разбираемся, в каких случаях упрощенцы могут восстановить НДС и как это правильно сделать в 2025 г., чтобы не нарваться на штрафы налоговой.

Согласно ст. 170 НК РФ, восстановление НДС на УСН актуально при смене в рамках применения УСН ставки НДС 20 (10)% на освобождение по ст. 145 НК РФ или на ставки 5%, 7%.

Когда можно восстановить НДС

Восстановление нужно произвести в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги), в том числе ОС и НМА и имущественные права, начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления указаных операций.

Согласно п. 3 ст. 170 НК РФ, восстановление производится только применительно к тем ценностям, которые в наличии и не списаны на момент смены ставки (перехода к освобождению по ст. 145 НК РФ).

Как определить сумму восстановленного НДС

Восстановлению подлежат суммы НДС в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении ОС и НМА — пропорционально остаточной стоимости объектов (п. 3 ст. 170 НК РФ).

Суммы восстановленного налога не включаются в стоимость активов, к которым они относились, а учитываются в составе расходов, если УСН применяется с объектом «Д - Р».

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