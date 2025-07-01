Как исправить ошибку в счете-фактуре за 1 квартал 2025 года

Скоро сдача отчетности за 2 квартал 2025 г., но перед тем, как переходить к подготовке новых отчетов, нужно закрыть все пробелы и исправить ошибки за прошлый квартал.

Если вы выставили счет-фактуру за первый квартал 2025 года и уже во втором квартале обнаружили ошибку в документе, то ее необходимо срочно исправить. Рассказываем, как это сделать.

Как исправить ошибку в счете-фактуре: четыре шага

Если обнаружена ошибка в счете -фактуре, нужно:

1) составить исправительный счет -фактуру. Это такой же документ, как исходный счет-фактура, но в нем заполняется строка «1а», где приводится дата и номер исправления. А в табличной части заполняются верные сведения.

2) Исправительный счет-фактура регистрируется в дополнительном листе книги продаж за 1 квартал, при этом исходный счет-фактура вносится в этот дополнительный лист со знаком «-», то есть аннулируется.

3) За 1 квартал, в котором была допущена ошибка, нужно подать уточненную декларацию.

Разделы, в которых ничего исправлять не нужно, представляются повторно без изменений, при этом в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений цифра «1».

К Разделу 9 нужно добавить Приложение №1 (данные из доплиста книги продаж), указав по строке 001 признак актуальности сведений цифра «0», то есть данные из книги продаж и покупок, а также данные разделов 10-12 декларации (если они были включены в первоначальную декларацию) повторно загружать не нужно, а в приложение №1 к разделу 9 будут загружены только данные дополнительного листа книги продаж. В Разделе 3 и Разделе 1 приводится скорректированная сумма начисленного НДС и налога, подлежащего уплате в бюджет.

4) Исправительный счет-фактуру нужно передать покупателю, который внесет исправления в свою книгу покупок и декларацию.

Что изменилось в счете-фактуре с 1 апреля 2025 г.

До 1 апреля организации могли составлять электронные счета-фактуры, используя один из форматов, приведенных в приложениях № 1 и 2 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Переходный период, в течение которого можно было выбрать тот или иной формат, закончился 1 апреля, так как одно из приложений (№ 2) действовало до конца марта 2025 года. Поэтому с 01.04.2025 составлять электронные счета-фактуры и УПД нужно только по формату, описанному в приложении № 1.

Если налогоплательщик сформирует счет-фактуру после 1 апреля по старому формату, он нарушит требования НК РФ. А значит, у него возникнут сложности при их учете в рамках НДС.

Как заполнить отчетность за 2 квартал 2025 г.

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