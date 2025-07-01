Что изменится в работе на УСН с 1 июля 2025 года

Рассказываем о самых важных изменениях в налоговом законодательстве, которые вступят в силу 1 июля 2025 г. и значительно повлияют на работу упрощенцев.

В книге покупок и продаж появятся новые графы для упрощенцев

В формате книг покупок и продаж теперь есть графы для отражения ИП и организациями на УСН стоимости продаж, облагаемых пониженными ставками НДС 5 и 7% (Приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@).

Кроме этого, ФНС обращает внимание, что код валюты нужно указывать только при расчетах иностранной валютой, а для рублей и других вариантов оплаты делать это необязательно.

Упрощенцы должны отказаться от использования иностранных CRM-систем и Google Analytics

С 1 июля 2025 г. сбор, обработка и хранение персональных данных россиян разрешены только на территории России. За нарушение правил трансграничной передачи информации операторам данных грозит штраф от 1 до 6 млн руб.

Селлеры на УСН будут обязаны маркировать специи и косметику

С 1 июля станет обязательным нанесение кодов маркировки для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. В частности, для сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов.

Также с 1 июля нужно наносить коды маркировки на средства для волос – например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

Перейти с УСН на НПД теперь можно в приложении «Мой налог».

Чтобы перейти с УСН на НПД, предпринимателю нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого, а потом в течение месяца отправить в налоговую по месту регистрации уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения.

С 1 июля 2025 года такое уведомление можно будет отправлять через мобильное приложение «Мой налог».

Если уведомление не отправить или подать его с нарушением, статус самозанятого ликвидируют.

За незаконную регистрацию ИП грозит уголовная ответственность

В июле вступает в действие новый закон от 24 июня 2025 г. № 172-ФЗ. Вводится уголовная ответственность за:

незаконную госрегистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц;

предоставление паспорта или выдачу доверенности, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.

За это могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в сумме зарплаты или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до года; а также наказать принудительными работами на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

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