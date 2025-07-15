Что такое бартер: как составить бартерный договор 2025, отразить бартер в бухучете и заплатить налог по бартерной сделке

Если одна компания заинтересована в товарах или услугах другой и это взаимно, то сделки можно проводить без денег, а в формате бартера. Никаких особых сложностей он с собой не несет — также составляется договор, ведется учет товарообмена и платятся налоги. Но есть нюансы. Рассказываем, как работать по бартеру без рисков.

Бартер — это форма обмена товарами, работами или услугами между сторонами без использования наличных денег, при которой участники договариваются о взаимной передаче ценностей на основе их рыночной стоимости или договоренности. Такой обмен позволяет получить необходимые товары или услуги напрямую, минуя денежные расчеты.

Как определить стоимость товара при бартере

Стоимость товара при бартере определяется исходя из его рыночной стоимости на дату сделки. Это означает, что стороны договариваются о цене, которая соответствует текущим рыночным ценам на аналогичные товары или услуги.

Если рыночная стоимость не ясна или отсутствует, то стоимость может быть установлена по договоренности сторон, исходя из разумных оценок и условий сделки.

В большинстве случаев налоговые органы требуют подтверждения рыночной стоимости для правильного учета и налогообложения таких операций.

Как заключить бартерную сделку между юридическими лицами

Законодательство не устанавливает правила сотрудничества «по бартеру», просто потому что такого понятия в нем нет. Поэтому юрлица заключают договор мены.

По нормам ГК к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже. Каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Таким образом, в бухгалтерском учете товарообмен отражается двумя операциями:

приобретение товаров;

реализация продукции (либо товаров).

Кредиторская и дебиторская задолженности зачитываются между собой, а в учете делается запись:

Дт 60 - Кт 62 — Зачтены взаимные задолженности по договору мены

Обычно такой проводкой оформляют зачет взаимных требований, но ее также можно применять и при бартере. Соответственно, по приобретенным товарам «входной» НДС можно принять к вычету, а по реализованным налог нужно начислить.

Какие налоги платят ИП и организации по бартерным сделкам

Доходы в натуральной форме, в том числе по бартерным сделкам, облагаются налогами.

Физические лица и самозанятые платят НДФЛ.

ИП на общем режиме — НДС и НДФЛ.

Организации на общем режиме — НДС и налог на прибыль.

Как рассчитать НДС по бартерным сделкам

При бартере происходит взаимный обмен товаром, следовательно каждый из участников сделки должен исчислить налог.

Сумма налога определяется как стоимость передаваемых товаров, рассчитанная на основе их рыночных цен без включения в них НДС. Налоговая база при этом определяется как стоимость передаваемых товаров, исчисленная исходя из их рыночных цен с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС. В данном случае рыночной признается цена, указанная сторонами сделки (ст. 105.3 НК РФ).

Порядок исчисления НДС зависит от момента определения налоговой базы:

день отгрузки (передачи) своих товаров;

день получения товаров от другой стороны.

Если обмен товарами происходит в один день, то этот день признается моментом определения налоговой базы у каждой из сторон (п. 1 ст. 167 НК РФ).

При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

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