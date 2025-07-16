Управленческий учет в организации: функции и тренды 2025 года
Основу управленческого учета составляют три базовых отчета: управленческий баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.
Чем управленческий баланс отличается от бухгалтерского
Бухгалтерский баланс — это обязательная отчетная форма. Он унифицирован. Раз в году все организации обязаны сдать его в ФНС, иначе им грозит штраф.
Бухгалтерский баланс — это отчет для внешних пользователей — контролирующих служб. Его подача — исполнение компанией требований законодательства.
Управленческий баланс – документ для внутренних пользователей.
Управленческий баланс гибкий, составляется так, как удобно пользователям, в нем нет жесткой привязки к структуре. Он может включать в себя различные показатели деятельности предприятия, необходимые для оперативного управления и своевременного принятия решений о дальнейшей деятельности.
Управленческий баланс можно формировать с любой периодичностью, которая удобна собственникам.
Что включает отчет о движении денежных средств
В отчет о движении денежных средств (ОДДС) входят все платежи и денежные поступления за год, в том числе те, которые не являются доходами или расходами.
В документе не отражается только движение денег внутри компании — перевод со счета на счет, внесение наличной выручки, приобретение или обмен на деньги эквивалентов п. 6 ПБУ 23/2011.
Что относится к отчету о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках (также называемый отчетом о финансовых результатах или отчетом о доходах) — это финансовый документ, который показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток компании за определенный период времени.
В него включаются следующие основные показатели:
Статья
Описание
Выручка
Доходы от реализации продукции / услуг
Себестоимость
Затраты на производство/реализацию
Валовая прибыль
Выручка – себестоимость
Операционные расходы
Расходы на управление и сбыт
Операционная прибыль
Валовая прибыль – операционные расходы
Прочие доходы/расходы
Неоперационные статьи
Прибыль до налогообложения
Итог перед налогами
Налог на прибыль
Налоговые обязательства
Чистая прибыль
Итог после налогов
Главные тренды управленческого учета 2025: новые показатели и инструменты для их расчета
1. Применение более сложных показателей для точных расчетов
Основные инструменты: управленческий учет, ОДДС, ОПиУ, но есть и другие показатели, которые покажут ваши высокие компетенции и профессионализм:
ROI (Return on Investment) возврат на инвестиции — это показатель эффективности вложений, который определяется как соотношение полученной прибыли к сумме инвестированного капитала.
Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость (EVA) позволяет определить чистую операционную прибыль после уплаты налогов и учета затрат на капитал, показывая реальную ценность, созданную компанией за определённый период.
ROA (Return on Assets) — рентабельность отражает уровень прибыльности бизнеса и косвенно показывает, какой максимальный доход могут получить собственники или инвесторы, вложившие средства в данную компанию.
2. Применение продвинутых инструментов сбора и анализа информации: Big Data, искусственный интеллект, облачные технологии.
3. Особое внимание уделяется нефинансовым метрикам
Используйте в работе степень удовлетворенности клиентов, уровень лояльности сотрудников и показатели инновационной активности. Внедрение таких показателей позволяет компаниям более полно оценить свое положение на рынке и выявить новые возможности для роста и развития.
Как составить сводную таблицу для учета сразу нескольких метрик
Самые точные результаты по работе компании можно получить, только регулярно сравнивая главные управленческие отчеты: баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.
Расскажем, как составить общую таблицу, чтобы в динамике отслеживать результаты по всем параметрам без проводок и дополнительных документов на обновленном курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
Мы добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.
В большой сводной таблице можно одновременно формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сравнивать показатели и выявлять ошибки.
Чему вы научитесь на курсе по управленческому учету
Вы узнаете, как настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, работать с таблицами Google и Excel, сможете автоматизировать управленческий учет в 1С, проводить анализ финансовой отчетности — собирать результаты в дашборды, презентовать руководителю аналитику и свои предложения.
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