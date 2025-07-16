Управленческий учет в организации: функции и тренды 2025 года

Чем управленческий учет отличается от бухгалтерского и зачем его составлять, как рассчитать бюджет, сделать прогноз прибыли и убытков с помощью искусственного интеллекта — чтобы расширить пул задач и увеличить доход, но не зарыться с головой. Рассказываем о ценности, новых инструментах и трендах в управленческом учете-2025.

Основу управленческого учета составляют три базовых отчета: управленческий баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.

Чем управленческий баланс отличается от бухгалтерского

Бухгалтерский баланс — это обязательная отчетная форма. Он унифицирован. Раз в году все организации обязаны сдать его в ФНС, иначе им грозит штраф.

Бухгалтерский баланс — это отчет для внешних пользователей — контролирующих служб. Его подача — исполнение компанией требований законодательства.

Управленческий баланс – документ для внутренних пользователей.

Управленческий баланс гибкий, составляется так, как удобно пользователям, в нем нет жесткой привязки к структуре. Он может включать в себя различные показатели деятельности предприятия, необходимые для оперативного управления и своевременного принятия решений о дальнейшей деятельности.

Управленческий баланс можно формировать с любой периодичностью, которая удобна собственникам.

Что включает отчет о движении денежных средств

В отчет о движении денежных средств (ОДДС) входят все платежи и денежные поступления за год, в том числе те, которые не являются доходами или расходами.

В документе не отражается только движение денег внутри компании — перевод со счета на счет, внесение наличной выручки, приобретение или обмен на деньги эквивалентов п. 6 ПБУ 23/2011.

Что относится к отчету о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках (также называемый отчетом о финансовых результатах или отчетом о доходах) — это финансовый документ, который показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток компании за определенный период времени.

В него включаются следующие основные показатели:

Статья Описание Выручка Доходы от реализации продукции / услуг Себестоимость Затраты на производство/реализацию Валовая прибыль Выручка – себестоимость Операционные расходы Расходы на управление и сбыт Операционная прибыль Валовая прибыль – операционные расходы Прочие доходы/расходы Неоперационные статьи Прибыль до налогообложения Итог перед налогами Налог на прибыль Налоговые обязательства Чистая прибыль Итог после налогов

Главные тренды управленческого учета 2025: новые показатели и инструменты для их расчета

1. Применение более сложных показателей для точных расчетов

Основные инструменты: управленческий учет, ОДДС, ОПиУ, но есть и другие показатели, которые покажут ваши высокие компетенции и профессионализм:

ROI (Return on Investment) возврат на инвестиции — это показатель эффективности вложений, который определяется как соотношение полученной прибыли к сумме инвестированного капитала.

Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость (EVA) позволяет определить чистую операционную прибыль после уплаты налогов и учета затрат на капитал, показывая реальную ценность, созданную компанией за определённый период.

ROA (Return on Assets) — рентабельность отражает уровень прибыльности бизнеса и косвенно показывает, какой максимальный доход могут получить собственники или инвесторы, вложившие средства в данную компанию.

2. Применение продвинутых инструментов сбора и анализа информации: Big Data, искусственный интеллект, облачные технологии.

3. Особое внимание уделяется нефинансовым метрикам

Используйте в работе степень удовлетворенности клиентов, уровень лояльности сотрудников и показатели инновационной активности. Внедрение таких показателей позволяет компаниям более полно оценить свое положение на рынке и выявить новые возможности для роста и развития.

Как составить сводную таблицу для учета сразу нескольких метрик

Самые точные результаты по работе компании можно получить, только регулярно сравнивая главные управленческие отчеты: баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.

Расскажем, как составить общую таблицу, чтобы в динамике отслеживать результаты по всем параметрам без проводок и дополнительных документов на обновленном курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Мы добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.

Общая таблица в Excel для мониторинга одновременно управленческого баланса, ОДДС и ОПиУ

В большой сводной таблице можно одновременно формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, сравнивать показатели и выявлять ошибки.

Страница точек контроля трех форм, по которой легко контролировать процессы и выявлять расхождения.

Чему вы научитесь на курсе по управленческому учету

Вы узнаете, как настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, работать с таблицами Google и Excel, сможете автоматизировать управленческий учет в 1С, проводить анализ финансовой отчетности — собирать результаты в дашборды, презентовать руководителю аналитику и свои предложения.

Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

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