🙅‍♀️ На какие требования ФНС во время выездной проверки можно НЕ отвечать, потому что они незаконные. Не попасть в ловушку поможет новый курс «Налоговые проверки — 2025»

На новом онлайн-курсе вы познакомитесь с трендами проверок в 2025 году, узнаете, как подготовиться к камеральной и выездной проверке, в каком порядке предоставлять документы и как не допустить нарушения своих прав. Вы научитесь проходить новые тематические проверки по НДС, НДФЛ и самозанятым, сможете уберечь бизнес от штрафов и проблем с законом.

В 2025 году на фоне изменений в НК и проведения самой масштабной налоговой реформы за последние 20 лет, меняются и подходы к проверкам бизнеса.

ФНС сейчас одна из самых цифровизованных госструктур в нашей стране, у которой все на ладони. Налоговые проверки уже давно вышли за пределы простого мониторинга операций, сейчас инспекция отслеживает интернет-сервисы, соцсети, использует в работе базы данных, например, Bureau van Dijk для проверки иностранных контрагентов. Этот международный ресурс содержит информацию о юридических лицах по всему миру: регистрационные данные, сведения о руководителях, местонахождении и прочее.

Налоговая не только использует новые инструменты, но и расширяет формы контроля. В 2025 году увеличилось количество тематических проверок – особенно по НДФЛ, самозанятым и трансфертному ценообразованию.

Как подготовиться к визиту налоговой

Чтобы помочь вам избежать проблем с законом и гигантских штрафов, доначислений налогов и блокировки счетов, мы записали новый онлайн-курс для бухгалтера «Налоговые проверки — 2025».

На уроках курса наш эксперт, налоговый адвокат Екатерина Болдинова расскажет вам о трендах проверок-2025, поделится статистикой проверок за предыдущий период, а также последовательно разберет каждый вид налоговых проверок.

Вы узнаете, что такое предпроверочный анализ (ППА) и какие полномочия есть у налоговиков в рамках этой проверки, разберетесь в процедуре и этапах ППА, чтобы не допустить нарушения прав и защитить интересы бизнеса.

Эксперт объяснит, по какому принципу налоговая выбирает налогоплательщика на камеральную и на выездную проверку, расскажет, как пройти налоговую проверку успешно, подготовиться к допросам, осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию.

Налоговый адвокат поделится реальными кейсами из своей практики, чтобы научить вас проходить проверки, выбирать тактику зашиты и оспаривания результатов.

С новыми знаниями вы сможете минимизировать риски проверок в условиях ужесточения контроля за дроблением и работой с самозанятыми, сэкономите на штрафах и получите премию за свой труд.

Подробнее о курсе

Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум!