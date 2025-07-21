Как настроить учет НДС по торговым операциям в 1С: сохраняйте инструкцию!

Рассказываем, как настроить налоговую учетную политику в 1С:Бухгалтерия 8.3 для организаций на ОСНО и УСН с нуля, а также дарим пошаговую инструкцию с иллюстрациями из 1С.

Учет в торговле — перспективное направление. Существует огромное количество компаний и ИП: от больших оптовых сетей до маленьких магазинчиков на маркетплейсе, которые одинаково нуждаются в помощи бухгалтера. Рассказываем, как усовершенствовать навыки налогового учета в торговле и настроить учет НДС и налога на прибыль в 1С.

Шаг №1. Общие настройки и система налогообложения

Для настройки налоговой учетной политики в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 в разделе «Главное» кликните на гиперссылку «Налоги и отчеты».

Перейдите в меню Главное и выберите пункт: Налоги и отчеты

Укажите систему налогообложения – общая или упрощенная. А также уплачивает ли организация торговый сбор.

Шаг №2. Налог на прибыль

В настройке «Налог на прибыль» укажите налоговые ставки в федеральный и региональный бюджет. Они могут меняться в зависимости от категории налогоплательщиков и субъекта.

Далее выберите метод начисления амортизации. По зданиям, сооружениям и нематериальным активам 8-10 амортизационной группы всегда будет применятся линейный метод независимо от настройки.

Шаг №3. НДС для освобожденных компаний

В настройках НДС первый пункт – отметка о том, освобождена ли компания от уплаты НДС. Если организация освобождена от уплаты НДС, укажите это.

Шаг №3. Способ учета НДС

Далее отметьте, необходимо ли вести раздельный учет входящего НДС по облагаемым и необлагаемым операциям.

Если устанавливается отметка «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета», то в документах программы будет возможность указать способ учета НДС: «Принимается к вычету», «Учитывается в стоимости», «Распределяется», «Блокируется до подтверждения 0%».

Если НДС начисляете по отгрузке без перехода права собственности, отметьте эту настройку флажком.

Шаг №4. Доля вычета НДС

Добавлена возможность контролировать долю вычета. При формировании отчетности по НДС проверяются показатели:

имеется вычет НДС за текущий квартал (сумма начисленного НДС меньше, чем сумма НДС к вычету);

доля вычетов за последние 12 месяцев не превышает 89%.

Можно изменить процент или вовсе отключить проверку.

Шаг №5. Выбор порядка регистрации счетов-фактур на аванс

Последний пункт в настройке НДС — выбор порядка регистрации счетов-фактур на аванс и необходимости их регистрации в зависимости от периода. Настройка используется для автоматической регистрации счетов-фактур обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс».

Как отражать торговые операции в 1С

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