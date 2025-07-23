Как определять расчетный период для начисления отпускных с 1 сентября 2025

На сайте Онлайнинспекции спросили – правильно ли работодатель рассчитывает отпускные исходя из периода в 12 месяцев, если работник трудоустроен только семь месяцев. При этом премиальные выплаты учли с понижающим коэффициентом — поскольку до трудоустройства сотрудник их не мог получать.

«Расчетным периодом будет являться период с даты приема на работу», — ответил Роструд.

Согласно ст. 139 ТК, при любом режиме работы среднюю зарплату рассчитывают из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков рассчитывают за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3.

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.

Чтобы вы легко справлялись с задачами мы записали уроки по расчету среднего заработка для курсов «Клерка»:

Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года;

Расчетный период для исчисления среднего заработка;

Выплаты, учитываемые в среднем заработке;

Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков;

Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков.

В каких курсах появится новый блок с уроками?

Онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.

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