Как определять расчетный период для начисления отпускных с 1 сентября 2025
На сайте Онлайнинспекции спросили – правильно ли работодатель рассчитывает отпускные исходя из периода в 12 месяцев, если работник трудоустроен только семь месяцев. При этом премиальные выплаты учли с понижающим коэффициентом — поскольку до трудоустройства сотрудник их не мог получать.
«Расчетным периодом будет являться период с даты приема на работу», — ответил Роструд.
Согласно ст. 139 ТК, при любом режиме работы среднюю зарплату рассчитывают из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков рассчитывают за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3.
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.
Чтобы вы легко справлялись с задачами мы записали уроки по расчету среднего заработка для курсов «Клерка»:
Новые правила расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года;
Расчетный период для исчисления среднего заработка;
Выплаты, учитываемые в среднем заработке;
Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков;
Алгоритм расчета среднего заработка в случаях, не связанных с оплатой отпусков.
В каких курсах появится новый блок с уроками?
Онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.
Цена курса со скидкой 82% до 23 июля: 3 500 руб. вместо
18 990 руб.
Онлайн-курс «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С»— вы научитесь, считать НДС на УСН и составлять декларацию, вести учет доходов и расходов на УСН, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С.
Цена курса со скидкой 78% до 23 июля: 3 500 руб. вместо
15 950 руб.
Онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет с нуля, составлять отчетность, отражать операции в 1С и с легкостью проходить налоговые проверки. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера.
Цена курса со скидкой 82% до 23 июля: 3 500 руб. вместо
19 900 руб.
Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» — вы узнаете, как оплачивать больничный или командировку, научитесь считать зарплату, налоги, страховые взносы и отражать операции в 1С:ЗУП. Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам и налоговому кешбэку.
Цена курса со скидкой 75% до 23 июля: 7 900 руб. вместо
31 700 руб.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию