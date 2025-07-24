🚀 Новые уроки по искусственному интеллекту, расчету среднего заработка и изменениям в ТК: скорее записывайтесь на обновленные курсы! Старт 1 августа

До 25 июля вы можете купить наши обновленные курсы по бухгалтерии с нуля, учету на ОСНО и УСН с максимальной скидкой 80%. Вы научитесь применять искусственный интеллект в работе, разберетесь в новых правилах расчета среднего заработка и кадрового учета с 1 сентября — повысите квалификацию и сможете вырасти до главбуха! Записывайтесь — старт 1 августа.

Снова что-то новенькое… Лето началось с введения в работу электронного реестра воинского учета и ужесточения правил о защите персональных данных. С 1 сентября 2025 г. по-новому нужно будет рассчитывать средний заработок, без которого никуда — ни отпускные, ни больничные, ни пособия не посчитать… Также осенью будет много изменений в кадровом законодательстве: оформление командировок, премирование, работа с несовершеннолетними, материальная ответственность и т. д. И традиционно, за новые ошибки — новые увеличенные штрафы.

Но вы можете об этом не беспокоиться, так как мы уже записали новые уроки по изменениям в ТК и расчету среднего заработка для наших курсов профпереподготовки с дипломом.

Кроме того, в программу мы добавили уроки по использованию искусственного интеллекта в работе бухгалтера, чтобы вы могли еще оперативнее адаптироваться к нововведениям и справлялись с любыми задачами быстро и без стресса.

Сейчас вы можете купить обновленные курсы «Клерка» со скидками до 80%. Поторопитесь — предложение действует до 25 июля!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчету с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчету с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».