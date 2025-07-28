Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025: что изменится и какие грозят штрафы

ФНС опубликовала новые требования к кассовым чекам. Уже известно, что появятся дополнительные реквизиты, особые условия для интернет-расчетов, а также определены параметры качества чеков. Рассказываем, кого коснутся изменения и какие штрафы грозят за несоответствие новым требованиям.

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые требования к оформлению кассовых чеков. Цель нововведений — повысить прозрачность и ясность чеков для покупателей и контролирующих органов.

Мы сделали обзор трех главных изменений, которые затронут всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ).

Требование №1: Указывать дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов

Перечень допреквизитов кассовых чеков дополнен приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236 (он как раз вступает в силу с 01.09.2025). Эти реквизиты должны включать в свои чеки как юридические лица, так и ИП.

Обязательными станут следующие реквизиты (табл. 4 прил. № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662):

Название реквизита Тег Часовая зона адреса (места) расчетов 1011 Сумма оплаты безналичными (указываются сведения о безналичной оплате способом, признак которого обозначен в реквизите «сведения об оплате безналичными») 1082 Признак расчета через интернет 1125 Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными суммы расчета, указанной в чеке (БСО), которые включают также реквизиты «сведения об оплате безналичными» (тег 1235); 1234 Сведения об оплате безналичными суммы расчета, указанной в кассовом чеке (БСО), способом, признак которого отмечен в этом реквизите 1235 Признак способа оплаты безналичными 1236 Идентификаторы безналичной оплаты 1237 Дополнительные сведения о безналичной оплате 1238 Номер ФД кассового чека или кассового чека коррекции — указываются значения, равные значению реквизита «номер ФД» (тег 1040) кассового чека или чека коррекции, содержащего сведения о маркированных товарах 2040

Обязательное поле «номер предписания налогового органа» (тег 1179) указывается только в случае корректировки чека на основании решения инспекции.

Поле «наименование предмета расчета» (тег 1030) используется в целях учета турналога.

Уже с 1 сентября 2025 года всем пользователям необходимо подготовить кассовое оборудование к соблюдению новых нормативов.

Требование №2: Специальные условия для интернет-расчетов

Теперь в чеке должно быть указание на онлайн-продажу. Он обязан включать тег 1125 со значением «1».

В чеке нужно отмечать адрес сайта. В реквизите «место расчетов» (тег 1187) надо прописать точный URL интернет-магазина.

Кроме этого, в чек необходимо добавить контактную информацию клиента. Тег 1008 должен содержать номер телефона или e-mail покупателя, который он предоставил для получения чека.

Если эти поля заполнены с ошибками, то чек может быть признан недействительным при проверке.

Требование №3: Повысить качество бумажных чеков

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к читаемости печатаемых данных в чеке:

Высота строчных букв в чеке должна быть не менее 2 мм (соответственно, высота прописных букв должна превышать это значение).

Межстрочный интервал не должен быть меньше 0,5 мм.

Контрастность печати — не ниже 40%.

Что касается QR-кода, его размеры должны составлять минимум 20x20 мм, а контрастность — как минимум 40%.

Если же QR-код отображается на экране устройства, используемого для расчетов, то соблюдаются те же размеры, при этом контрастность должна быть не ниже показателя 250:1. Время отображения — до момента следующего расчета либо не менее 40 секунд.

Штрафы за невыполнение требований

После 1 сентября 2025 года ваша кассовая техника не будет формировать чеки в соответствии с новыми нормами, а вы не обеспечите корректное отображение обязательных реквизитов, то это может быть расценено как использование контрольно-кассовой техники:

не соответствующей установленным стандартам или

работающей с нарушением порядка и условий эксплуатации.

Такое нарушение может вылиться в административную ответственность по части 4 статьи 14.5 КоАП и повлечь штрафы в размере:

От 1 500 до 3 000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;

От 5 000 до 10 000 рублей для юридических лиц. Впрочем, на первое время есть шанс отделаться предупреждением.

Другие требования к оформлению чеков и работе с онлайн-кассами в 2025

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