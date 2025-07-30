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Налоговые изменения 2025

Готовимся к изменениям осени 2025 с Клерк.Премиум: расписание вебинаров и разборов на август

Осень 2025 г. для бухгалтеров и кадровиков будет жаркой. ФНС анонсировала ряд изменений в НК, уже известно, что по-новому нужно будет считать средний заработок, ждут перемены и в трудовых отношениях. До вступления их в силу всего месяц, поэтому на август мы запланировали много вебинаров, разборов и мини-курсов, которые помогут вам подготовиться к новшествам.
Готовимся к изменениям осени 2025 с Клерк.Премиум: расписание вебинаров и разборов на август
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Квартальная отчетность позади, но времени на расслабление нет, ФНС анонсировала ряд серьезных нововведений, которые заработают уже с 1 сентября. А это значит, что у вас есть всего месяц, чтобы научиться работать по новым правилам налогового и кадрового учета.

Поэтому мы запланировали на август большое количество полезных статей, разборов, вебинаров, мини-курсов и даже совсем новый онлайн-курс, которые помогут вам быстрее разобраться в изменениях с подсказками экспертов и инструкциями для работы.

Лучшие материалы доступны только подписчикам Клерк.Премиум — оформляйте годовую подписку для бухгалтера с доступом к закрытому образовательному контенту «Клерка» и безлимитными консультациями.

Разборы законов

Разборы — небольшие экспертные статьи, в которых подробно разбираем конкретный вопрос из работы бухгалтера, свежие изменения в налогах и учете, даем инструкции, образцы, собираем самые важные разъяснения.

Какие темы вас ждут в августе:

  • Самые важные письма Минфина и ФНС за июль 2025;

  • Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»;

  • Обработка персональных данных при пропускном режиме: как ничего не нарушить;

  • Максимальные сроки больничного по разным основаниям;

  • Сроки списания ОС на расходы;

  • Что такое транзитный счет у организации;

  • Полная материальная ответственность работника с 1 сентября 2025 года: как правильно оформить;

  • Какие налоги войдут в уведомление в августе 2025;

  • Продажа основных средств упрощенцем;

  • Какие отчеты сдавать в период ликвидации;

  • Какие делают проводки по договорам ГПХ;

  • Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля;

  • Как учитывать расходы на продвижение товара в социальных сетях.

Вас ждут и другие разборы. Не забывайте заглядывать в личный кабинет подписчика и следить за обновлениями.

Вебинары с экспертами

Тема вебинара

Дата

Время

Особенности налогового контроля в 2025 году

5.08.2025

11:00 мск

Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий

7.08.2025

15:00 мск

Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС

12.08.2025

11:00 мск

Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки

15.08.2025

11:00 мск

Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года

19.08.2025

15:00 мск

Как ИИ помогает  бухгалтеру выйти на аутсорс  и зарабатывать больше

21.08.2025

11:00 мск

Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация

26.08.2025

11:00 мск

Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году

28.08.2025

13:00 мск

А еще в июле база вопросов и ответов в Клерк.Консультациях (входят в подписку — безлимитно) пополнилась 1 000 новых консультаций. Вы и сами можете задать вопрос эксперту.

Новый онлайн-курс «Что нового ожидает бухгалтера в 2025 году»

В августе мы добавим в подписку Клерк.Премиум новый онлайн-курс «Что нового ожидает бухгалтера в 2025 году».

Что в программе:

  1. Изменения в Трудовом кодексе РФ — предоставление отгулов с 1 сентября 2025 г., новые правила премирования и депремирования, работа с несовершеннолетними, изменения для медиков и учителей, мобилизованных сотрудников, материальная ответственность и др.

  2. Изменения в расчетах — новые правила расчета среднего заработка, алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков, размеры вахтовых, ночных надбавок и др.

  3. Изменения в документообороте — новый порядок обмена электронными счетами-фактурами, реквизиты фискальных документов, электронные документы по перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции и др.

  4. Изменения в отчетности — уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности с 1 сентября, подтверждение вида деятельности для взносов на травматизм, мораторий на штрафы за неподачу декларации и др.

  5. Другие изменения — учет мигрантов, новые меры против навязывания потребителям дополнительных услуг, работ и товаров, маркировка товара и обработка персданных.

Мы подготовили обновления для онлайн-курсов — записали уроки про искусственный интеллект в работе бухгалтера.

Вы узнаете, как рассчитывать налоги и проводить финансовый анализ в DeepSeek, генерировать ответы, офферы, шаблоны писем и изображения в Qwen, применять Perplexity и ChatGPT. Сейчас бухгалтеру не достаточно знать только Excel и 1С, не пропустите важные тренды в профессии.

Как получить доступ к закрытым материалам от экспертов «Клерка»

Подписку создают опытные эксперты с многолетним стажем работы и редакторы «Клерка». Мы собираем для вас только то. что действительно необходимо в работе и даем понятные и простые инструкции. Подписчики также могут пользоваться всеми возможностями нашей справочно-правовой системой.

С подпиской вы сможете обращаться к нашим экспертам за профессиональными советами не думая об ограничениях, так как в Клерк.Премиум включены безлимитные консультации со специалистами. Среднее время ответа специалиста — 2,5-3 часа.

Сейчас годовая подписка Клерк.Премиум стоит 18 000 руб. вместо 24 000 руб.

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Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Илья Назаров
НДФЛ

Как продать ценные бумаги (ЦБ) в РФ без НДФЛ

Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

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