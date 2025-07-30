Готовимся к изменениям осени 2025 с Клерк.Премиум: расписание вебинаров и разборов на август
Квартальная отчетность позади, но времени на расслабление нет, ФНС анонсировала ряд серьезных нововведений, которые заработают уже с 1 сентября. А это значит, что у вас есть всего месяц, чтобы научиться работать по новым правилам налогового и кадрового учета.
Поэтому мы запланировали на август большое количество полезных статей, разборов, вебинаров, мини-курсов и даже совсем новый онлайн-курс, которые помогут вам быстрее разобраться в изменениях с подсказками экспертов и инструкциями для работы.
Лучшие материалы доступны только подписчикам Клерк.Премиум — оформляйте годовую подписку для бухгалтера с доступом к закрытому образовательному контенту «Клерка» и безлимитными консультациями.
Разборы законов
Разборы — небольшие экспертные статьи, в которых подробно разбираем конкретный вопрос из работы бухгалтера, свежие изменения в налогах и учете, даем инструкции, образцы, собираем самые важные разъяснения.
Какие темы вас ждут в августе:
Самые важные письма Минфина и ФНС за июль 2025;
Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»;
Обработка персональных данных при пропускном режиме: как ничего не нарушить;
Максимальные сроки больничного по разным основаниям;
Сроки списания ОС на расходы;
Что такое транзитный счет у организации;
Полная материальная ответственность работника с 1 сентября 2025 года: как правильно оформить;
Какие налоги войдут в уведомление в августе 2025;
Продажа основных средств упрощенцем;
Какие отчеты сдавать в период ликвидации;
Какие делают проводки по договорам ГПХ;
Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля;
Как учитывать расходы на продвижение товара в социальных сетях.
Вас ждут и другие разборы. Не забывайте заглядывать в личный кабинет подписчика и следить за обновлениями.
Вебинары с экспертами
Тема вебинара
Дата
Время
5.08.2025
11:00 мск
Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий
7.08.2025
15:00 мск
Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС
12.08.2025
11:00 мск
Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
15.08.2025
11:00 мск
Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года
19.08.2025
15:00 мск
Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше
21.08.2025
11:00 мск
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
26.08.2025
11:00 мск
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
28.08.2025
13:00 мск
А еще в июле база вопросов и ответов в Клерк.Консультациях (входят в подписку — безлимитно) пополнилась 1 000 новых консультаций. Вы и сами можете задать вопрос эксперту.
Новый онлайн-курс «Что нового ожидает бухгалтера в 2025 году»
В августе мы добавим в подписку Клерк.Премиум новый онлайн-курс «Что нового ожидает бухгалтера в 2025 году».
Что в программе:
Изменения в Трудовом кодексе РФ — предоставление отгулов с 1 сентября 2025 г., новые правила премирования и депремирования, работа с несовершеннолетними, изменения для медиков и учителей, мобилизованных сотрудников, материальная ответственность и др.
Изменения в расчетах — новые правила расчета среднего заработка, алгоритм расчета среднего заработка для оплаты отпусков, размеры вахтовых, ночных надбавок и др.
Изменения в документообороте — новый порядок обмена электронными счетами-фактурами, реквизиты фискальных документов, электронные документы по перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции и др.
Изменения в отчетности — уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности с 1 сентября, подтверждение вида деятельности для взносов на травматизм, мораторий на штрафы за неподачу декларации и др.
Другие изменения — учет мигрантов, новые меры против навязывания потребителям дополнительных услуг, работ и товаров, маркировка товара и обработка персданных.
Мы подготовили обновления для онлайн-курсов — записали уроки про искусственный интеллект в работе бухгалтера.
Вы узнаете, как рассчитывать налоги и проводить финансовый анализ в DeepSeek, генерировать ответы, офферы, шаблоны писем и изображения в Qwen, применять Perplexity и ChatGPT. Сейчас бухгалтеру не достаточно знать только Excel и 1С, не пропустите важные тренды в профессии.
Как получить доступ к закрытым материалам от экспертов «Клерка»
Подписку создают опытные эксперты с многолетним стажем работы и редакторы «Клерка». Мы собираем для вас только то. что действительно необходимо в работе и даем понятные и простые инструкции. Подписчики также могут пользоваться всеми возможностями нашей справочно-правовой системой.
С подпиской вы сможете обращаться к нашим экспертам за профессиональными советами не думая об ограничениях, так как в Клерк.Премиум включены безлимитные консультации со специалистами. Среднее время ответа специалиста — 2,5-3 часа.
Сейчас годовая подписка Клерк.Премиум стоит 18 000 руб. вместо
24 000 руб.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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