📆 С 1 января 2026 года призыв в армию может стать круглогодичным: какие изменения ждут бухгалтера

Законопроект-2025 предполагает, что призывные комиссии и медкомиссии будут проходить весь год, а отправка к месту службы – осенью и весной.

Правительство поддержало законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Инициативу внесли в Госдуму 22 июля. Депутаты предлагают ввести новые правила, чтобы систематизировать работу военкоматов. Отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как будет проходить круглогодичный призыв

Законопроект предполагает, что медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. А отправка призывников в военные части пройдет дважды в год:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

В каких случаях могут быть исключения

Для некоторых категорий предусматривает особые сроки отправки на военную службу:

жители сельской местности, занятые в полевых работах – с 15 октября по 31 декабря;

педработники образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля;

жители отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

