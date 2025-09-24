Как изменится учет после повышения НДС до 22% с 1 января 2026 года

Какие последствия ожидать от повышения НДС 22%

У компаний на ОСНО вырастут траты из-за повышения стоимости ресурсов, а прибыль может снизиться, так как не все контрагенты готовы работать с повышенными ценами.

Бизнес, работающий на УСН без уплаты НДС, также ощутит последствия повышения налоговой ставки до 22%. Если такие предприниматели будут приобретать товары или услуги у компаний, работающих на общей системе налогообложения, и при этом поставщики увеличат цены в связи с ростом НДС, то и их производственные или операционные расходы возрастут.

В итоге это приведет к увеличению себестоимости продукции или услуг и, соответственно, к росту цен для конечного потребителя.

Таким образом, даже компании на УСН не смогут избежать косвенного влияния повышения НДС, поскольку возросшие издержки поставщиков неизбежно скажутся на цене товаров и услуг, что негативно отразится на итоговой стоимости для клиентов и покупателей.