Как изменится учет после повышения НДС до 22% с 1 января 2026 года

Министерство финансов России подтвердило планы повышения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Такие изменения министерство хочет внести «в рамках бюджетного пакета».
Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка НДС 10%. Это будет доступно для лекарств, продуктов питания, товаров для детей и других позиций. Последний раз ставка НДС изменялась в 2019 году, тогда она выросла с 18% до 20%.
Какие последствия ожидать от повышения НДС 22%
У компаний на ОСНО вырастут траты из-за повышения стоимости ресурсов, а прибыль может снизиться, так как не все контрагенты готовы работать с повышенными ценами.
Бизнес, работающий на УСН без уплаты НДС, также ощутит последствия повышения налоговой ставки до 22%. Если такие предприниматели будут приобретать товары или услуги у компаний, работающих на общей системе налогообложения, и при этом поставщики увеличат цены в связи с ростом НДС, то и их производственные или операционные расходы возрастут.
В итоге это приведет к увеличению себестоимости продукции или услуг и, соответственно, к росту цен для конечного потребителя.
Таким образом, даже компании на УСН не смогут избежать косвенного влияния повышения НДС, поскольку возросшие издержки поставщиков неизбежно скажутся на цене товаров и услуг, что негативно отразится на итоговой стоимости для клиентов и покупателей.
