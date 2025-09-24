ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Как изменится учет после повышения НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Полученные средства государство собирается направить на финансирование обороны и безопасности.

Министерство финансов России подтвердило планы повышения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Такие изменения министерство хочет внести «в рамках бюджетного пакета».

Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка НДС 10%. Это будет доступно для лекарств, продуктов питания, товаров для детей и других позиций. Последний раз ставка НДС изменялась в 2019 году, тогда она выросла с 18% до 20%.

Какие последствия ожидать от повышения НДС 22%

У компаний на ОСНО вырастут траты из-за повышения стоимости ресурсов, а прибыль может снизиться, так как не все контрагенты готовы работать с повышенными ценами.

Бизнес, работающий на УСН без уплаты НДС, также ощутит последствия повышения налоговой ставки до 22%. Если такие предприниматели будут приобретать товары или услуги у компаний, работающих на общей системе налогообложения, и при этом поставщики увеличат цены в связи с ростом НДС, то и их производственные или операционные расходы возрастут.

В итоге это приведет к увеличению себестоимости продукции или услуг и, соответственно, к росту цен для конечного потребителя.

Таким образом, даже компании на УСН не смогут избежать косвенного влияния повышения НДС, поскольку возросшие издержки поставщиков неизбежно скажутся на цене товаров и услуг, что негативно отразится на итоговой стоимости для клиентов и покупателей.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026

Разобраться во всех деталях самому просто нереально — ФНС опять запланировала большой пакет нововведений.

Обо всех нюансах новой налоговой реформы 2026 года на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 расскажет к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Эльвира Митюкова.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

  • О чем будет новая налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

  • УСН и НДС 2026 — новые правила.

  • Налоговое планирование и законная оптимизациянагрузки.

  • НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

  • ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

  • ЭДО и взаимодействие с ФНС.

  • Защита персональных данных-2026.

  • Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

  • Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

  • НДС при работе на маркетплейсах.

  • ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

  • ЕНС: новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

  • Изменения в кассовой работе.

  • Бухгалтер на аутсорсе: как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

  • Правила работы с мигрантами в 2026 году.

  • Сотрудничество с СМЗ: риски и комиссии.

  • Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера.

  • Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

Спикеры конференции Бух.Совет

Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

  • Эльвира Митюкова

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

  • Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

  • Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

  • Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

  • И другие топовые специалисты.

Почему стоит прийти на конференцию

За помощью и советами — приходите на конференцию! IX Всероссийская бухгалтерская конференция БУХ.СОВЕТ 2026 — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

В тариф входят: питание, фотоотчет, подарки и сертификат после мероприятия, фуршет, выступления экспертов, запись конференции и доклады спикеров.

Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Кроме этого, цена билета зависит от места в зале. Поэтому не теряйте времени — скорее выбирайте максимально удобное место по комфортной цене.

Забронировать билет

Присоединяйтесь к конференции 11-12 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.

