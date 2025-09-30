Осенний призыв 2025: изменения требований к призывникам, кого теперь признают годным

Осенний призыв в армию — одна из ключевых кампаний по комплектованию Вооруженных сил. В 2025 году он пройдет по обновленным правилам, утвержденным новым указом Президента от 29.09.2025 № 690. Ниже разберем основные даты, условия и ограничения, которые важно учитывать призывникам и их семьям.

Согласно указу Президента от 29.09.2025 № 690, осенний призыв начнется с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В его рамках на военную службу будут призваны граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек.

Решение о призыве теперь действует в течение года со дня принятия. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут 15 октября.

Каковы даты осеннего призыва в 2025 году

Основной период призыва установлен с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан предусмотрены особенности: жители районов Крайнего Севера и приравненных местностей будут отправляться в войска позднее — с ноября, а сельская молодежь, задействованная на уборочных и посевных работах, может быть вызвана в военкомат не ранее середины октября.

Сколько будут служить с осеннего призыва 2025

Никаких изменений по продолжительности срочной службы не произошло: срок остается прежним — 12 месяцев. Все молодые люди, призванные осенью 2025 года, будут служить ровно год.

Когда приходят повестки 2025

Повестки начинают рассылаться и вручаться заранее — как в бумажной форме, так и через электронные сервисы, в том числе «Госуслуги». Получение повестки через интернет приравнено к традиционному варианту. Конкретные даты вручения зависят от региона, но в любом случае они приходятся на период до и во время призывной кампании.

Кого не берут в армию 2025

Существуют определенные основания для освобождения от военной службы. Среди них:

серьезные заболевания по медицинскому списку;

инвалидность;

избыточный вес при ожирении третьей степени или выше;

крайне низкая масса тела (менее 45 кг).

Также не подлежат призыву те, кто уже отслужил или зачислен в запас.

Кто попадает под осенний призыв 2025 года

В осеннюю кампанию 2025 года попасть в армию могут не все, а только те, кто соответствует ряду условий.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет . Нижняя граница остается на уровне совершеннолетия, а верхний предел сдвинут до 30 лет, что закреплено последними изменениями законодательства.

Отправке в войска подлежат только те, кто состоит на воинском учете , не имеет законных оснований для освобождения или отсрочки и признан годным по состоянию здоровья .

Для учителей и педагогов действует особый порядок: их чаще направляют на службу весной, а не осенью.

Общая численность будущих солдат определяется указом президента, и именно в его рамках будут распределяться повестки.

Что будет, если не явиться по повестке в военкомат

Если призывник осенью 2025 года проигнорирует повестку и не придет в военкомат, последствия могут быть серьезными — как административными, так и уголовными.

1. Административная ответственность

Если человек без уважительной причины не явился:

штраф составит от 10 000 до 30 000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ);

если не сообщил военкомату об изменении места жительства, штраф — 10 000–20 000 рублей ;

за несообщение о смене работы, учёбы или семейного положения — 1 000–5 000 рублей.

2. Уголовная ответственность

Если будет доказано, что гражданин сознательно уклоняется от службы, применяется ст. 328 УК РФ. Возможные наказания:

штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за срок до 1,5 лет;

принудительные работы до 2 лет ;

арест до 6 месяцев ;

лишение свободы до 2 лет.

3. Дополнительные последствия

Неявка может привести к запрету выезда за границу .

При злостном уклонении возможно возбуждение уголовного дела и постановка на учёт в розыск.

Электронные повестки через «Госуслуги» приравнены к бумажным — игнорировать их тоже нельзя.

С каким зрением не берут в армию в 2025 году

Служба невозможна при выраженных нарушениях зрения. Например, близорукость от −6 диоптрий и хуже, дальнозоркость выше +8, а также тяжёлые патологии глаз могут стать основанием для признания негодным. При менее серьёзных проблемах призывник может быть ограниченно годен.

Заболевания, при которых освобождение уже не гарантировано

29 августа 2025 года вышло постановление Правительства №1314, которое внесло изменения в порядок военно-врачебной экспертизы и в само «Расписание болезней». Теперь для подтверждения многих диагнозов нужны более строгие доказательства: результаты длительного наблюдения, документы о неэффективности амбулаторного лечения или данные стационарных обследований. Таким образом, часть болезней, которые раньше гарантировали освобождение, теперь могут лишь ограничить условия прохождения службы.

К болезням, по которым подход стал мягче, относятся:

сифилис в легких формах;

гипертония первой стадии;

псориаз, экзема и иные аллергические заболевания кожи, если они ограничены по площади или хорошо поддаются терапии;

некоторые хронические дерматозы, не имеющие тяжелого распространенного характера.

Что не изменилось

Определенные диагнозы по-прежнему остаются безусловным основанием для категории «Д»:

онкологические заболевания;

тяжелые психические расстройства (например, шизофрения) в активной форме;

инфекционные болезни, представляющие угрозу и не совместимые со службой.

С какой степенью ожирения не берут в армию в 2025 году

Ожирение III степени (индекс массы тела составляет 40–49,9) — это один из четких критериев непризывности. При такой форме заболевания военная служба противопоказана. Также в армию не берут молодых людей с недостаточной массой тела, если их вес критически мал для нормального состояния здоровья.

