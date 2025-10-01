Изменения для ИП на патенте: кто не сможет применять ПСН с 1 января 2026 года

Патентную систему налогообложения не смогут применять ИП при торговле в стационарных объектах и те, кто оказывает услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Также для применения патента снизят порог по доходам до 10 млн рублей.

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с поправками в НК. Важное изменение — патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые:

занимаются торговлей в стационарных торговых объектах;

оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.

Также власти снизят предельное значение суммы дохода для применения ПСН — с 60 млн до 10 млн рублей.

Как сделать перерасчет налогов на ПСН в 2026 году

Согласно предложенному законопроекту, индивидуальные предприниматели смогут представить в налоговую уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физических показателей. Это нужно, чтобы сделать перерасчет суммы налога по патенту.

Если в предпринимательской деятельности стало использоваться меньше объектов, указанных в патенте, то ИП может подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня изменения физических показателей, которые характеризуют предпринимательскую деятельность.

Сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя из срока действия этого документа с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.

Ожидается, что оба законопроекта вступят в силу с 1 января 2026 года.

Как ИП работать на патенте в 2026 году

Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы ни работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновения с новшествами неминуемы. Особенно внимательными нужно быть ИП и организациям на УСН — продолжается усиливаться контроль за деятельностью фирм на упрощенке, с введением новых правил проверок станет еще больше.

