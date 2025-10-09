Штраф до 300 000 руб. за ошибку в коде: новые риски в работе бухгалтера на маркетплейсе
Система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» усилила контроль за электронными продажами: только за девять месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 50 млн нарушений на маркетплейсах. Данные озвучил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор национальной системы маркировки.
Для бухгалтеров и финансовых специалистов эта статистика — не просто информационный повод, а сигнал о возможных изменениях в регулировании и рисках для клиентов, особенно малого бизнеса.
Какие нарушения выявлены
Большинство нарушений касается продажи немаркированных или неправильно промаркированных товаров, а также реализации продукции с признаками контрафакта. Чаще всего речь идет о категориях, где контроль традиционно высок: одежда, обувь, парфюмерия, табак, бытовая техника.
Часть проблем связана не с умышленным обходом закона, а с ошибками в работе с кодами маркировки. Неверная передача данных в систему, сбои при интеграции с учетными программами, несвоевременное списание кодов — все это автоматически фиксируется как нарушение.
Для бухгалтера, сопровождающего торговую деятельность, важно понимать: система «Честный ЗНАК» синхронизируется с данными о движении товаров, и любые расхождения могут привести к финансовым последствиям для организации.
Почему бизнес допускает ошибки
С одной стороны, система маркировки становится все масштабнее — в 2025 году она охватывает десятки товарных групп, включая те, где ранее контроль был минимальным.
С другой — не все предприниматели технически готовы к таким требованиям. Особенно сложно малым компаниям и ИП: им приходится адаптировать учетные программы, следить за обновлениями законодательства и обеспечивать передачу данных в систему в реальном времени.
Нередко нарушение происходит из-за человеческого фактора: ошибки при сканировании, дублирование кодов, непонимание порядка списания. Поэтому роль бухгалтерии здесь возрастает — именно бухгалтеры отвечают за корректность отражения данных и связь между учетными системами и государственной платформой.
Какие штрафы грозят за нарушения в работе на маркетплейсе
За реализацию товаров без маркировки или с нарушениями предусмотрены административные штрафы:
для граждан — до 4 000 руб.;
для должностных лиц и ИП — до 10 000 руб.;
для юридических лиц — до 300 000 руб.
При повторных нарушениях возможна конфискация товара и блокировка карточек на маркетплейсах.
Кроме того, площадки теперь активно применяют внутренние санкции: приостановка продаж, скрытие товара из выдачи, ограничение доступа продавца к площадке. Все это напрямую влияет на выручку и отчетность.
Как усиленный контроль скажется на рынке
Ужесточение требований приведет к повышению прозрачности оборота и вытеснению нелегальных продавцов, но одновременно увеличит нагрузку на легальный бизнес.
Компании вынуждены инвестировать в автоматизацию учета, обучение сотрудников и регулярную сверку данных с «Честным ЗНАКОМ».
Для бухгалтеров это означает рост объема контрольных процедур и необходимость постоянного взаимодействия с IT-службами.
Малому бизнесу и ИП будет сложнее — дополнительная отчетность, расходы на программное обеспечение и риск блокировок могут стать серьезным барьером. Ожидается, что часть небольших продавцов либо сократит ассортимент, либо уйдет с маркетплейсов.
Что важно знать бухгалтеру
Своевременно проверяйте корректность кодов в документах движения и списания товаров.
Отслеживайте обновления законодательства — перечень маркируемой продукции расширяется ежегодно.
Настройте автоматическую интеграцию учетной программы с системой «Честный ЗНАК» — это снизит риск ошибок при передаче данных.
Фиксируйте все действия документально: в случае претензий у компании должно быть подтверждение корректности учета.
Как изменится работа на маркетплейсах к 2026 году
Свыше миллиона нарушений — показатель того, что рынок маркировки все еще находится в стадии адаптации. Для бухгалтеров это означает новую зону ответственности: необходимо не только правильно вести учет, но и обеспечивать цифровое соответствие операций требованиям государства, которых к 2026 году станет еще больше.
Государственные органы и маркетплейсы уже заявили, что контроль будет только усиливаться, а данные системы «Честный ЗНАК» начнут использоваться при проверках налоговых и правоохранительных органов.
Главный вывод: работа по новым правилам — не временная мера, а неизбежная часть цифровой трансформации бизнеса. В выигрыше окажутся те, кто выстроит учет и контроль маркировки в единой системе — без ручных ошибок и «серых» зон.
Научитесь вести учет на маркетплейсах грамотно, чтобы не получать штрафы и легко проходить проверки налоговой, на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса — 2025».
Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 22%. Осталось 4 места по этой цене. Оплатите курс одним чеком и получите дополнительную скидку 15%.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию