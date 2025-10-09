Штраф до 300 000 руб. за ошибку в коде: новые риски в работе бухгалтера на маркетплейсе

С января по сентябрь 2025 года система маркировки «Честный ЗНАК» выявила свыше 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах. Рассказываем об ошибках селлеров, штрафах и новых рисках, которые угрожают бухгалтеру на маркетплейсах в 2025-2026 гг.

Система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» усилила контроль за электронными продажами: только за девять месяцев 2025 года зарегистрировано свыше 50 млн нарушений на маркетплейсах. Данные озвучил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор национальной системы маркировки.

Для бухгалтеров и финансовых специалистов эта статистика — не просто информационный повод, а сигнал о возможных изменениях в регулировании и рисках для клиентов, особенно малого бизнеса.

Какие нарушения выявлены

Большинство нарушений касается продажи немаркированных или неправильно промаркированных товаров, а также реализации продукции с признаками контрафакта. Чаще всего речь идет о категориях, где контроль традиционно высок: одежда, обувь, парфюмерия, табак, бытовая техника.

Часть проблем связана не с умышленным обходом закона, а с ошибками в работе с кодами маркировки. Неверная передача данных в систему, сбои при интеграции с учетными программами, несвоевременное списание кодов — все это автоматически фиксируется как нарушение.

Для бухгалтера, сопровождающего торговую деятельность, важно понимать: система «Честный ЗНАК» синхронизируется с данными о движении товаров, и любые расхождения могут привести к финансовым последствиям для организации.

Почему бизнес допускает ошибки

С одной стороны, система маркировки становится все масштабнее — в 2025 году она охватывает десятки товарных групп, включая те, где ранее контроль был минимальным.

С другой — не все предприниматели технически готовы к таким требованиям. Особенно сложно малым компаниям и ИП: им приходится адаптировать учетные программы, следить за обновлениями законодательства и обеспечивать передачу данных в систему в реальном времени.

Нередко нарушение происходит из-за человеческого фактора: ошибки при сканировании, дублирование кодов, непонимание порядка списания. Поэтому роль бухгалтерии здесь возрастает — именно бухгалтеры отвечают за корректность отражения данных и связь между учетными системами и государственной платформой.

Какие штрафы грозят за нарушения в работе на маркетплейсе

За реализацию товаров без маркировки или с нарушениями предусмотрены административные штрафы:

для граждан — до 4 000 руб. ;

для должностных лиц и ИП — до 10 000 руб. ;

для юридических лиц — до 300 000 руб.

При повторных нарушениях возможна конфискация товара и блокировка карточек на маркетплейсах.

Кроме того, площадки теперь активно применяют внутренние санкции: приостановка продаж, скрытие товара из выдачи, ограничение доступа продавца к площадке. Все это напрямую влияет на выручку и отчетность.

Как усиленный контроль скажется на рынке

Ужесточение требований приведет к повышению прозрачности оборота и вытеснению нелегальных продавцов, но одновременно увеличит нагрузку на легальный бизнес.

Компании вынуждены инвестировать в автоматизацию учета, обучение сотрудников и регулярную сверку данных с «Честным ЗНАКОМ».

Для бухгалтеров это означает рост объема контрольных процедур и необходимость постоянного взаимодействия с IT-службами.

Малому бизнесу и ИП будет сложнее — дополнительная отчетность, расходы на программное обеспечение и риск блокировок могут стать серьезным барьером. Ожидается, что часть небольших продавцов либо сократит ассортимент, либо уйдет с маркетплейсов.

Что важно знать бухгалтеру

Своевременно проверяйте корректность кодов в документах движения и списания товаров. Отслеживайте обновления законодательства — перечень маркируемой продукции расширяется ежегодно. Настройте автоматическую интеграцию учетной программы с системой «Честный ЗНАК» — это снизит риск ошибок при передаче данных. Фиксируйте все действия документально: в случае претензий у компании должно быть подтверждение корректности учета.

Как изменится работа на маркетплейсах к 2026 году

Свыше миллиона нарушений — показатель того, что рынок маркировки все еще находится в стадии адаптации. Для бухгалтеров это означает новую зону ответственности: необходимо не только правильно вести учет, но и обеспечивать цифровое соответствие операций требованиям государства, которых к 2026 году станет еще больше.

Государственные органы и маркетплейсы уже заявили, что контроль будет только усиливаться, а данные системы «Честный ЗНАК» начнут использоваться при проверках налоговых и правоохранительных органов.

Главный вывод: работа по новым правилам — не временная мера, а неизбежная часть цифровой трансформации бизнеса. В выигрыше окажутся те, кто выстроит учет и контроль маркировки в единой системе — без ручных ошибок и «серых» зон.

Научитесь вести учет на маркетплейсах грамотно, чтобы не получать штрафы и легко проходить проверки налоговой, на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса — 2025».

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 22%. Осталось 4 места по этой цене. Оплатите курс одним чеком и получите дополнительную скидку 15%.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».