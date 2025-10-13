НДС при ввозе товаров электронной торговли в 2025 году: что ждет бухгалтеров ВЭД

Готовятся изменения в НК РФ: операции, связанные с ввозом товаров, приобретенных физлицами через электронные торговые площадки, будут облагаться НДС. Законопроект вводит новые статьи и поэтапное увеличение ставок. Разберем, зачем это делается, как изменится порядок расчета налога и какие шаги следует предпринять бухгалтеру, ведущему учет ВЭД.

В сфере внешнеэкономической деятельности готовятся значимые изменения — государство намерено обложить НДС операции, связанные с ввозом на территорию России товаров, приобретаемых физическими лицами через электронные торговые площадки (ЭТП).

Эти меры затронут как российских посредников, так и иностранных участников электронной коммерции, поэтому бухгалтерам, работающим с ВЭД, важно заранее понимать, что и как изменится.

Что изменится в законодательстве

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 150 НК РФ, исключающих из перечня необлагаемых операций ввоз товаров, купленных физлицами через ЭТП.

Кроме того, НК РФ дополняется двумя новыми статьями, которые устанавливают:

порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе таких товаров на территорию РФ;

обязанности налоговых агентов — организаций, отвечающих за исчисление и перечисление налога.

Таким образом, в правовом поле впервые появится механизм налогообложения трансграничной электронной торговли, ранее формально остававшейся вне российской системы НДС.

Зачем вводят НДС для электронной торговли

Основная цель изменений — уравнять налоговую нагрузку между российскими и зарубежными продавцами.

Пока физические лица активно покупают товары в иностранных интернет-магазинах, налог с этих сделок не уплачивается. Это создает неравные конкурентные условия: отечественные компании платят НДС, а иностранные — нет.

Введение нового порядка должно:

увеличить прозрачность трансграничных операций;

обеспечить дополнительные поступления в бюджет;

сделать рынок более сбалансированным для всех участников.

Как будет взиматься налог

НДС будет вводиться поэтапно, с постепенным повышением ставок:

2027 год — 5%

2028 год — 10%

2029 год — 15%

с 2030 года — 20% (основная ставка НДС)

Налоговым агентом станет организация, которая обеспечивает ввоз и оформление товара в РФ — в большинстве случаев это электронная торговая площадка или логистический оператор.

Сумма налога рассчитывается по итогам налогового периода, а уплатить ее нужно до 28-го числа месяца, следующего за ним.

Как ФНС будет контролировать уплату НДС

Иностранные продавцы и торговые площадки, осуществляющие поставки в Россию, будут обязаны:

встать на учет в ФНС России (по аналогии с порядком, действующим для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги, — п. 4 ст. 83 НК РФ);

представлять декларацию по НДС в установленной форме;

прикладывать реестр сведений из деклараций на товары электронной торговли (формат будет утвержден приказом ФНС).

Контроль и обмен информацией между таможенными и налоговыми органами станут ключевыми инструментами администрирования налога.

Как подготовиться бухгалтеру ВЭД

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Бухгалтеру, ведущему внешнеэкономическую деятельность, стоит заранее:

Пересмотреть договоры с контрагентами. Уточнить, кто будет налоговым агентом и кто несет ответственность за уплату НДС при ввозе товаров. Настроить учетные системы. Добавить новые виды операций по импорту электронной торговли, чтобы корректно формировать налоговую базу и отражать ставки. Следить за нормативными документами. После принятия закона ФНС и Минфин выпустят приказы с формами деклараций и инструкциями по заполнению. Планировать налоговую нагрузку. Постепенное повышение ставок позволит заранее оценить влияние на себестоимость и цены.

К чему приведут изменения в ВЭД в 2025 году

Для государства это — расширение налоговой базы и легализация значительного сегмента онлайн-импорта. Для бизнеса и бухгалтеров — необходимость адаптировать учет и отчетность под новые требования.

