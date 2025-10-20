Оборотные активы с 1 января 2026 года: изменения по новому ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»
Минфин разработал поправки в федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Какие активы признаются оборотными с 2026 года
В условия, когда актив представляют в бухгалтерском балансе как оборотный, предлагается внести изменения.
Сейчас установлено, что актив представляется как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
В новой редакции хотят установить, что оборотным считается актив, предназначенный для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (в частности, запасы).
Также есть поправки к кодам показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой в налоговый орган, Росстат и другие органы исполнительной власти.
Новые наименования в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» с 2026 года
В бухгалтерском балансе строка «Итого капитал» переименована «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)».
«Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» переименован в «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)».
«От продажи продукции, товаров, работ и услуг» переименован в «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг».
Изменения в кодах ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» с 2026 года
В отчете об изменении капитала строке «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» присвоен код «3201» вместо «3230».
Где найти подробную информацию о новых ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и ФСБУ 9/2025 «Доходы»
Федеральные стандарты бухгалтерского учета — это основа работы бухгалтера. Чтобы вы не допускали ошибки, не нервничали при составлении отчетности и хорошо ориентировались в работе даже с самыми сложными стандартами, мы записали новый курс повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».
Вы разберетесь в требованиях новых стандартов, включая самые сложные ФСБУ 25/2018 «Аренда» и новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», освоите порядок признания, оценки и списания активов по новым правилам, научитесь вести учет аренды по ФСБУ 25/2018 — как у арендатора, так и у арендодателя.
За время обучения вы узнаете, как отражать операции по новым ФСБУ в программе 1С, составлять и актуализировать учетную политику в соответствии с новыми ФСБУ.
Вам не придется тратить часы на изучение громоздких нормативных документов — эксперты сделали это за вас. Все вопросы, которые будут появляться у вас во время обучения, вы сможете задать персональному куратору или обсудить тему на онлайн-встрече с преподавателем.
Цена курса со скидкой 66%: 8 900 рублей вместо
25 900 рублей. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.
Начать дискуссию