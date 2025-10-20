Оборотные активы с 1 января 2026 года: изменения по новому ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»

При составлении отчетности за 2025 год бухгалтеры должны будут использовать предписания нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». В октября 2025 года Минфин внесет поправки в ФСБУ 4/2023 по оборотным активам, ряду наименований и кодов. Рассказываем, как изменятся требования федерального стандарта с 2026 года.

Минфин разработал поправки в федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Какие активы признаются оборотными с 2026 года

В условия, когда актив представляют в бухгалтерском балансе как оборотный, предлагается внести изменения.

Сейчас установлено, что актив представляется как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

В новой редакции хотят установить, что оборотным считается актив, предназначенный для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (в частности, запасы).

Также есть поправки к кодам показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой в налоговый орган, Росстат и другие органы исполнительной власти.

Новые наименования в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» с 2026 года

В бухгалтерском балансе строка «Итого капитал» переименована «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)».

«Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» переименован в «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)».

«От продажи продукции, товаров, работ и услуг» переименован в «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг».

Изменения в кодах ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» с 2026 года

В отчете об изменении капитала строке «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» присвоен код «3201» вместо «3230».

