Оптимизация налогов, которая приведет вас к штрафам до 500 000 рублей

Современное налоговое администрирование становится все более технологичным. В 2026 году ФНС будет активнее использовать автоматизированные системы, машинное обучение и сетевой анализ для выявления схем минимизации налогов. Бухгалтеру важно понимать, какие схемы законны и не несут рисков, а с какими лучше не связываться.

Сделали для вас подборку популярных налоговых схем, с помощью которых организации в 2025 году пытались снизить налоги (спойлер: они не работают!). Налоговая давно умеет выявлять такие методы ухода от налогов.

Но даже если вы добропорядочная компания, то и это может не спасти от подозрений. Если у вас найдут признаки налоговых схем, может пострадать и совершенно белый бизнес.



Как бухгалтеру защитить себя и компанию от административной и уголовной ответственности?

Топ-7 налоговых схем 2025 года

Метод оптимизации Признаки риска Методы выявления налоговыми органами Рекомендации бухгалтеру Дробление бизнеса (УСН) Множество компаний с небольшими оборотами в пределах лимита спецрежима; совпадение учредителей, адресов, контрагентов Агрегирование оборотов по юридическим адресам, банкам, сотрудникам; скоринг по отраслевым нормам Если отдельные компании — это реальный самостоятельный бизнес, то нужно документировать экономическую самостоятельность каждой компании: свои сотрудники, руководство, разные офисы, собственная оргтехника и т.д. Агентские/комиссионные схемы Реальная продажа не осуществляется; расхождение между НДС и фактической отгрузкой Сверка логистики (ТТН, акты), платежных потоков, соответствие НДС фактическим отгрузкам Проверка добросовестности контрагентов. Отсутствие сомнительных операций, например, закупа большого количества товара без факта оплаты, оплата поставок наличными, отсутствие подтверждающих документов (например, кассовых чеков) Фиктивные подрядчики / «пул» контрагентов Отсутствие реального персонала/помещений; транзитные платежи Сетевой анализ контрагентов; сверка банковских выписок; проверка сотрудников и помещений Вести due diligence контрагентов, фиксировать реальность расходов, избегать «пустышек», компаний с низким (критическим) рейтингом от ФНС или в системах проверки контрагентов НДС‑«карусели» Повторяющиеся счета‑фактуры; однотипные поставки; несоответствие физического товарооборота АСК НДС‑3; анализ цепочек отгрузок и платежей Проверять контрагентов по нескольким источникам; подтверждать фактические поставки, проводить инвентаризацию склада Трансфертное ценообразование Искусственное завышение/занижение цен внутри группы, особенно в связанных сделках Запрос TP‑документации, сопоставление цен с рыночными, анализ функций и рисков участников Проверить обоснованность цен и TP‑документацию, фиксировать экономическую цель сделки Сокрытие выручки через маркетплейсы Частичная фиксация доходов, «вне системы» Кросс‑проверка данных маркетплейсов, банков, ЭДО, сверка с ФНС и Росстатом Сверять отчеты площадок с банковскими выписками, хранить подтверждающие документы Манипуляции с оплатой труда / ГПХ Зарплата «в конвертах», фиктивные договоры Сверки ФНС, СФР, контроль размера заработка, приходящегося на сотрудника (соответствие з/п МРОТ и среднеотраслевой) Прозрачное оформление трудовых отношений, правильное оформление ГПХ, экономически обоснованная цель выплат несотрудникам

Санкции за незаконные налоговые схемы

1. Налоговые доначисления и пени

Доначисление налога — сумма неуплаченного / неполностью уплаченного налога все равно придется заплатить в бюджет.

Пени — начисляются за каждый день просрочки: 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день.

Это основная экономическая санкция при налоговых проверках.

2. Штрафы по НК РФ

За непредставление сведений / недостоверные сведения : 20 000–50 000 рублей для организации; 1 000–5 000 рублей для должностных лиц.

За занижение налоговой базы (умышленное уклонение): 20%–40% от суммы недоимки (организациям).

3. Уголовная ответственность

Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией): Непогашенная сумма ≥ 1,5 млн рублей — штраф до 300 000–500 000 рублей; Возможна конфискация имущества; Лишение свободы для должностных лиц: до 6 лет при особо крупных размерах.

Ст. 198 УК РФ (уклонение физлица): Штраф до 300 000–500 000 рублей или в размере дохода за 2–3 года; Лишение свободы до 2–6 лет при особо крупных суммах.



Особо крупные суммы: для организаций — от 6 млн рублей, для физлиц — от 2 млн рублей, санкции максимально жесткие.

4. Блокировка счетов и приостановка операций

Банки по сигналу ФНС могут блокировать счета на срок до двух месяцев, если выявлены подозрительные операции.

5. Репутационные и бизнес‑риски

Потеря контрагентов;

Сложности с участием в госзакупках;

Повышенное внимание проверяющих органов.

Как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2026 году

Обо всех нюансах применения законных налоговых схем на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 расскажет д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона Дмитрий Ряховский.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции БУХ.СОВЕТ 2026

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

О чем будет новая налоговая реформа-2026 : изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

УСН и НДС 2026 — новые правила.

Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.

НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

ЭДО и взаимодействие с ФНС.

Защита персональных данных -2026.

Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

НДС при работе на маркетплейсах.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС : новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

Изменения в кассовой работе.

Бухгалтер на аутсорсе : как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

Правила работы с мигрантами в 2026 году.

Сотрудничество с СМЗ : риски и комиссии.

Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера .

Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

