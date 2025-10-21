🥳 Нам 24 года! Скорее забирайте промокод со скидкой на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка»

В этом октябре «Клерк» отмечает свой 24-й день рождения! Почти четверть века мы рядом с вами. Вместе растем, развиваемся, разбираемся в законах, считаем налоги и держим руку на пульсе всех изменений. Праздник у нас, а радовать подарками будем вас! Успейте купить профкурсы со скидкой до 25 октября.

Когда-то в начале 2000-х годов появился первый прототип сайта «Клерк», тогда еще Дебет.Бос.Ру. Через несколько лет «Клерк» получил лицензию СМИ и почти сразу занял лидирующее положение в рейтинге отраслевых медиа Рунета.

Сегодня «Клерк» — это не только крупнейший портал для бухгалтеров России, но и Центр обучения. В 2021 году мы получили официальную лицензию на образовательную деятельность и с тех пор выпустили десятки курсов, которые помогают бухгалтерам развиваться и строить успешную карьеру.

Вот уже 24 года СМИ Клерк радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.

В честь дня рождения до 25 октября мы дарим специальный промокод на скидку для наших любимых читателей и учеников. С ним вы сможете приобрести лучшие курсы от Клерка — те самые, что помогают:

повысить квалификацию,

укрепить профессиональную уверенность,

получить новые карьерные возможности,

и, самое главное, зарабатывать больше.

Обычно эти курсы стоят дорого, ведь за знания и опыт лучших экспертов приходится платить. Но сейчас — время праздника, и мы хотим, чтобы каждый бухгалтер мог сделать себе подарок с пользой.

Дарим дополнительную скидку 24% к уже действующей скидке по промокоду на лучшие курсы повышения квалификации и переподготовки.

Промокод КЛЕРК24 действует до 25 октября, а начало обучения 1 ноября.

На новом курсе 2025 года вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Займите самую востребованную нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгующих через маркетплейсы. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 22 724 рублей вместо 34 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам. Спрос на эту профессию растет в России и СНГ: более 1,5 миллиона организаций используют продукты 1С.

На курсе вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 14 364 рублей вместо 59 990 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку данных нужно оформлять отдельно от остальных документов и передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС). На курсе вы разберетесь во всех тонкостях работы с персданными, узнаете, что относится к персональным данным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн рублей.

Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре! После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 6 004 рублей вместо 19 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

На аутсорсе вы можете зарабатывать на 45% больше, чем в штате, но не торопитесь громко хлопать дверью офиса и уходить работать на себя. Если нет клиентов — вы только потеряете работу и деньги. На курсе повышения квалификации вы узнаете, как искать заказчиков, правильно продавать им свои услуги и вести переговоры.

Научитесь грамотно составлять договоры, чтобы избежать проблем с клиентами и проверяющими органами. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 7 524 рублей вместо 32 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы. Сможете визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков. Получите пошаговый алгоритм работы с нейросетями – от простых задач к сложным – для финансового анализа и обработки больших данных.

Бухгалтера этот курс сделает финансовым директором, а директору навыки финансового анализа помогут не просто держать бизнес на плаву, но и зарабатывать больше. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 11 323 рублей вместо 44 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Самый большой курс «Клерка» включает более 300 уроков, а также большое количество учебных материалов, инструкций и актуальных шаблонов.

Вы узнаете, как вести полный бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Предприятие 8.3, составлять корректную отчетность по всем налогам (НДС, прибыль, УСН, НДФЛ), уверенно работать с маркетплейсами (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет), организовывать кадровый учет и рассчитывать зарплату, сможете оптимизировать налогообложение с учетом реформы 2025 года, защититься при налоговых проверках и уверенно отвечать на требования ФНС.

Отрабатывать все полученные знания вы будете на уникальном симуляторе Главного бухгалтера. На все время обучения вы получите доступ к 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, где отработаете новые навыки на практике на примере реальных задач, с которыми сталкиваются главные бухгалтеры каждый день.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 41 990 рублей вместо 75 000 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Оплачивайте курсы одним чеком и получайте скидку 15%! Скидка не суммируется с другими.