Что изменится по патенту с 2026 года: новые лимиты, ставки и порядок расчета
С 2026 года правила работы на патентной системе налогообложения заметно изменятся — бухгалтеры и предприниматели должны подготовиться к этим нововведениям заранее. Тем, кто не успеет адаптироваться, грозят доначисления, штрафы и потеря права на патент.
Новый лимит дохода на ПСН — 10 млн рублей
С 2026 года максимальный доход, при котором ИП сможет применять ПСН, сократится с 60 млн до 10 млн рублей в год. Если доход превысит лимит, предприниматель автоматически утратит право на патент с начала месяца, в котором произошло превышение. Остальные доходы нужно будет облагать по общей системе или УСН.
Кто потеряет право на патент в 2026 году
Сокращается и перечень разрешенных видов деятельности. С 2026 года патент больше не смогут применять:
розничная торговля (включая онлайн-продажи);
грузовые и пассажирские перевозки;
аренда имущества;
ремонт автомобилей;
услуги общепита (включая доставку).
Патент сохранится только для микробизнеса в сфере бытовых услуг — парикмахеры, мастера ремонта, фотоуслуги, ателье и аналогичные виды деятельности.
Что меняется по ПСН с 1 января 2026 года: таблица для бухгалтеров
Показатель
Было до 2026 года
Станет с 2026 года
Лимит дохода
60 млн руб.
10 млн руб.
Виды деятельности
80+ видов, включая торговлю и перевозки
Только бытовые и сервисные услуги
Утрата права
При превышении лимита или росте штата свыше 15 человек
Автоматически при доходе >10 млн или занятии запрещенным видом
Учет и отчетность
Без декларации
Возможна онлайн-отчетность
Штрафы за нарушения
От 10 000 руб.
До 20% от суммы неуплаченного налога + пени
Какие ошибки будут стоить дорого
1. Не уведомить налоговую о превышении лимита
ФНС пересчитает налоги по ОСНО задним числом, доначислит НДС и прибыль.
2. Работа по запрещенным видам деятельности
Любая ошибка в классификации — повод для потери ПСН и штрафа.
3. Ошибки в учете доходов
Предоплаты, бонусы и авансы тоже считаются доходом — можно случайно «вылететь» из режима.
Когда выгодно перейти на УСН или ОСНО
Если доходы бизнеса приближаются к 10 млн рублей, а расходы — значительные, уже стоит рассмотреть альтернативу:
УСН «доходы» (6%) — подойдет тем, у кого минимальные расходы и простая структура бизнеса.
УСН «доходы минус расходы» (15%) — выгоднее, если доля расходов превышает 60%.
ОСНО — целесообразна, если бизнес работает с контрагентами на НДС или планирует расти.
Пример:
ИП на ПСН зарабатывает 12 млн в год. Налог по патенту — 120 000 руб.
Если перейти на УСН 6% — налог составит 720 000 руб., но появится возможность работать с НДС-контрагентами, уменьшить налог на страховые взносы и списывать расходы.
Если расходы — 8 млн, при УСН 15% налог будет ≈ 600 000 руб.
Как оформить переход правильно
Подать уведомление о переходе на УСН — до 31 декабря 2025 года (или в течение 30 дней после утраты права на ПСН).
Закрыть патент и уплатить налог за фактический срок действия.
Завести новую учетную политику, КУДиР, учетную программу под выбранный режим.
Сообщить контрагентам о смене системы налогообложения — это важно при расчетах и выставлении счетов.
Как бухгалтеру подготовиться к работе на ПСН в 2026 году
Переходный период будет коротким — всего несколько месяцев. Поэтому бухгалтерам уже сейчас стоит провести ревизию клиентов на ПСН, проверить их выручку и виды деятельности, а также рассчитать, какой режим будет выгоднее после реформы.
Кто подготовится заранее — тот встретит 2026 год спокойно и без доначислений.
