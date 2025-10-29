Что изменится по патенту с 2026 года: новые лимиты, ставки и порядок расчета

С 1 января 2026 года ПСН может серьезно трансформироваться. В планах — снижение лимита доходов, расширение ограничений и ужесточение условий применения режима. Рассказываем, какими будут новые лимиты по доходам, как изменятся ставки, кто потеряет право на ПСН и что нужно сделать ИП, чтобы сохранить патент.

С 2026 года правила работы на патентной системе налогообложения заметно изменятся — бухгалтеры и предприниматели должны подготовиться к этим нововведениям заранее. Тем, кто не успеет адаптироваться, грозят доначисления, штрафы и потеря права на патент.

Новый лимит дохода на ПСН — 10 млн рублей

С 2026 года максимальный доход, при котором ИП сможет применять ПСН, сократится с 60 млн до 10 млн рублей в год. Если доход превысит лимит, предприниматель автоматически утратит право на патент с начала месяца, в котором произошло превышение. Остальные доходы нужно будет облагать по общей системе или УСН.

Кто потеряет право на патент в 2026 году

Сокращается и перечень разрешенных видов деятельности. С 2026 года патент больше не смогут применять:

розничная торговля (включая онлайн-продажи);

грузовые и пассажирские перевозки;

аренда имущества;

ремонт автомобилей;

услуги общепита (включая доставку).

Патент сохранится только для микробизнеса в сфере бытовых услуг — парикмахеры, мастера ремонта, фотоуслуги, ателье и аналогичные виды деятельности.

Что меняется по ПСН с 1 января 2026 года: таблица для бухгалтеров

Показатель Было до 2026 года Станет с 2026 года Лимит дохода 60 млн руб. 10 млн руб. Виды деятельности 80+ видов, включая торговлю и перевозки Только бытовые и сервисные услуги Утрата права При превышении лимита или росте штата свыше 15 человек Автоматически при доходе >10 млн или занятии запрещенным видом Учет и отчетность Без декларации Возможна онлайн-отчетность Штрафы за нарушения От 10 000 руб. До 20% от суммы неуплаченного налога + пени

Какие ошибки будут стоить дорого

1. Не уведомить налоговую о превышении лимита

ФНС пересчитает налоги по ОСНО задним числом, доначислит НДС и прибыль.

2. Работа по запрещенным видам деятельности

Любая ошибка в классификации — повод для потери ПСН и штрафа.

3. Ошибки в учете доходов

Предоплаты, бонусы и авансы тоже считаются доходом — можно случайно «вылететь» из режима.

Когда выгодно перейти на УСН или ОСНО

Если доходы бизнеса приближаются к 10 млн рублей, а расходы — значительные, уже стоит рассмотреть альтернативу:

УСН «доходы» (6%) — подойдет тем, у кого минимальные расходы и простая структура бизнеса.

УСН «доходы минус расходы» (15%) — выгоднее, если доля расходов превышает 60%.

ОСНО — целесообразна, если бизнес работает с контрагентами на НДС или планирует расти.

Пример:

ИП на ПСН зарабатывает 12 млн в год. Налог по патенту — 120 000 руб.

Если перейти на УСН 6% — налог составит 720 000 руб., но появится возможность работать с НДС-контрагентами, уменьшить налог на страховые взносы и списывать расходы.

Если расходы — 8 млн, при УСН 15% налог будет ≈ 600 000 руб.

Как оформить переход правильно

Подать уведомление о переходе на УСН — до 31 декабря 2025 года (или в течение 30 дней после утраты права на ПСН). Закрыть патент и уплатить налог за фактический срок действия. Завести новую учетную политику, КУДиР, учетную программу под выбранный режим. Сообщить контрагентам о смене системы налогообложения — это важно при расчетах и выставлении счетов.

Как бухгалтеру подготовиться к работе на ПСН в 2026 году

Переходный период будет коротким — всего несколько месяцев. Поэтому бухгалтерам уже сейчас стоит провести ревизию клиентов на ПСН, проверить их выручку и виды деятельности, а также рассчитать, какой режим будет выгоднее после реформы.

Кто подготовится заранее — тот встретит 2026 год спокойно и без доначислений.

