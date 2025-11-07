АУСН — надежда и спасение бизнеса в 2026 году! Изучите режим с нашим новым онлайн-курсом

С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн руб. станут плательщиками НДС. И многие начнут искать законные пути налоговой оптимизации: кто-то попробует перейти на ПСН, но под его строгие требования подойдут единицы, другой вариант — АУСН, у которого свои подводные камни. Освойте учет на АУСН сейчас, чтобы стать самым востребованным специалистом в 2026 году.

С 1 января 2026 года в силу вступает новая налоговая реформа, которая в большей степени затронет работу компаний и ИП на УСН. Бизнес с доходом от 20 млн рублей в год автоматически попадает в ряды плательщиков НДС. Также с 1 января вырастут до 30% страховые взносы, а это дополнительная нагрузка на фонды оплаты труда индивидуальных предпринимателей и организаций.

Легально сократить налоговую нагрузку на малый бизнес может помочь переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Для применения АУСН есть ряд ограничений, строгие требования (например, один расчетный счет, одна касса, до 5 сотрудников и т. д.), но АУСН единственный легальный способ для тысяч ИП и ООО в 2026 году не платить НДС.

Переход на АУСН позволит малому бизнесу и ИП избежать новых обязательств по НДС, которые вступят в силу для упрощенцев с доходом выше 10 млн руб. Кроме этого, для компаний и ИП на АУСН в 2026 году есть и другие послабления, например, можно не сдавать дополнительную отчетность.

АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налоги и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.

Плюсы АУСН:

Нет необходимости вести бухгалтерский учет в привычном виде и сдавать декларации. Налоговая нагрузка прогнозируема и жестко регламентирована.

Несмотря на слова автоматизированная в названии режима, чтобы применять АУСН нужен квалифицированный бухгалтер.

Бухгалтер на АУСН нужен, чтобы контролировать соблюдение лимитов и условий режима, вести мониторинг автоматического начисления налогов в системе ФНС (уже есть информация о большом количестве ошибок не в пользу плательщиков), вести первичку и работать с банком.

Также при работе на АУСН нужно сдавать декларацию по налогу на прибыль, декларацию по импортному и агентскому НДС, а также при выставлении счетов-фактур с НДС; вести бухгалтерскую отчетность и сдавать отчетность в Росстат.

Вы узнаете, как анализировать целесообразность перехода: поймете, подходит ли АУСН именно вашему бизнесу, и рассчитаете налоговую нагрузку в сравнении с УСН и НДС. Сможете грамотно работать в рамках АУСН: учитывать доходы и расходы, в том числе в иностранной валюте, через маркетплейсы и наличными.

Научитесь организовывать работу бухгалтера на АУСН: определите круг новых обязанностей и задач специалиста в условиях автоматизированного учета. Сможете четко следовать алгоритму перехода: узнаете пошаговый план действий — от проверки требований до подачи уведомления в ИФНС.

Пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН.

Калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Разберетесь со ставками и ограничения для этого спецрежима.

Почему приступать к обучению нужно сейчас

Переход требует подготовки: проверки лимитов, открытия счета в уполномоченном банке, настройки процессов. Начать готовиться нужно уже сейчас, чтобы с 1 января 2026 года работать в выгодном режиме. Поэтому не теряйте времени и скорее приступайте к обучению!

