Новые формы бухгалтерской и налоговой отчетности с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера

Налоговая реформа-2026 затронет не только ставки, но и формы отчетности. Что нового в декларациях и бухгалтерском балансе — рассказываем в нашей шпаргалке для бухгалтеров.

С 1 января 2026 года вступают в силу новые формы бухгалтерской и налоговой отчетности. Обновления связаны как с налоговой реформой-2026, так и с внедрением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Для бухгалтеров это означает одно — отчетность за 2025 год придется сдавать уже по новым правилам.

Изменения затрагивают баланс и отчет о финансовых результатах, декларации по УСН, имущественному налогу и 3-НДФЛ. Составили для вас краткую шпаргалку с конкретными формами, строками и кодами, чтобы вы могли без ошибок подготовиться к 2026 году.

Таблица: основные новые формы и изменения с 2026 года

Документ Дата применения (с отчетности за …) Что изменится и на что обратить внимание Бухгалтерская отчетность по ФСБУ 4/2023 С отчетности за 2025 г. (сдается в 2026 г.) • Новые образцы форм: Баланс (0710001) и Отчет о финансовых результатах (0710002).

• В балансе добавлены строки: «Инвестиционная недвижимость», «Долгосрочные активы к продаже».

• Исключена строка «Доходы будущих периодов».

• Обновлены коды показателей.

• Промежуточная отчетность допускает только существенные изменения. Декларация по УСН С 1 января 2026 г. (за 2025 г.) • Обновлен раздел 2.1.1: убран показатель «Признак применения ставки», добавлены строки «Сумма исчисленного налога (авансового платежа)» и «Сумма страховых взносов, учтенная по ст. 430 НК РФ».

• Уточнены коды налоговых периодов.

• Изменен электронный формат для передачи в ФНС. Декларация по налогу на имущество организаций С 1 января 2026 г. (за 2025 г.) • Новый титульный лист — поле «Код налогового органа» заполняется по новым правилам.

• Уточнены коды видов имущества.

• Добавлены строки для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости. Декларация 3-НДФЛ С 1 января 2026 г. (за 2025 г.) • Добавлены строки 105, 071, 235, 080, 090; исключены 061–063, 081.

• В разделе 1 теперь указывается не вид счета, а его номер для возврата налога.

• Обновлены коды доходов и вычетов, формат проверки данных усилен.

Что это значит на практике

Бухгалтерская отчетность по ФСБУ 4/2023 теперь максимально приближена к МСФО: данные должны быть прозрачными и однозначно сверяемыми. Переход на новую форму потребует обновления учетной политики и корректировки отчетных шаблонов в 1С и других системах.

УСН-декларация меняется в связи с расширением круга плательщиков НДС и новыми правилами зачета страховых взносов. Теперь программа будет автоматически учитывать суммы, уменьшающие налог, поэтому важно правильно заполнять страховые строки и коды периодов.

Имущественная декларация адаптируется под новую систему определения кадастровой стоимости, а значит — бухгалтеру нужно заранее уточнить сведения об объектах в реестре.

3-НДФЛ стала удобнее для сверки с источниками дохода: обновленные коды помогут исключить расхождения между данными налоговой и банков.

На что обратить внимание уже сейчас

Обновите формы в учетной программе — все изменения должны быть внесены в 1С и другие системы к моменту начала 2026 года.

Проверьте учетную политику — в части классификации активов и обязательств (по ФСБУ 4/2023) и учета страховых взносов (для УСН).

Проверяйте контрольные соотношения — новые электронные форматы отчетности включают автоматическую проверку данных — несостыковки блокируют сдачу формы.

Как бухгалтеру подготовиться к изменениям 2026 года

2026 год станет для бухгалтеров годом тотальной перенастройки отчетности. Изменения касаются всех: от УСН-предпринимателей до крупных компаний. Новые формы требуют внимания к деталям, особенно к кодам строк и показателям, влияющим на сверку с ФНС.

Чтобы без ошибок сдать отчетность за 2025 год, начните подготовку уже сейчас: обновите программы, изучите новые бланки и сверьте учетные данные. Чем раньше вы адаптируете систему, тем спокойнее будет начало 2026 года.

