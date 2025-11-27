Как ИП продлить электронную подпись онлайн

Компании и ИП могут онлайн перевыпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Рассказываем, какие условия нужно учитывать и как пошагово обновить КЭП.

Электронная подпись (КЭП / ЭЦП) — это обязательный инструмент для подачи отчетности и документов в органы, включая ФНС.

Срок действия электронной подписи

КЭП действует 15 месяцев. Если срок действия подписи подходит к концу — важно продлить ее вовремя. В противном случае вы не сможете подать отчетность, декларации и иные документы, а ведь на носу декабрь, время утверждения графика отпусков, проверки взаиморасчетов, уплаты фиксированных взносов ИП, подачи заявления на смену налогового режима и т. д.

Если вы обнаружите, что срок действия КЭП заканчивается, то у вас есть два решения — обратиться в налоговую для продления подписи или перевыпустить ее онлайн, без личного визита в инспекцию.

Когда электронную подпись можно продлить онлайн

Продление через онлайн-сервисы ФНС возможно, если:

Ваша текущая КЭП ранее была выдана ФНС или ее доверенным УЦ, а не коммерческим центром.

Срок действия действующей подписи еще не истек.

Вы все еще используете тот же носитель (USB-токен), на который была записана подпись изначально. При дистанционном продлении запись нового сертификата на другой токен невозможна.

Личные данные владельца (паспорт, ИНН и т.п.) не изменились с момента выдачи подписи — иначе потребуется новый выпуск с визитом.

Если эти условия соблюдаются — можно продлить удаленно, буквально за несколько минут.

Пошаговая инструкция по продлению через сайт ФНС в 2025 - 2026 гг.

Вставьте ваш токен с действующей КЭП в компьютер. Убедитесь, что все корректно работает. Зайдите на официальный сайт ФНС → раздел «Личный кабинет налогоплательщика» (для юридических лиц или ИП, в зависимости от вашей регистрации). Авторизуйтесь, используя действующую электронную подпись. Перейдите в меню: для юрлиц: «Заявления. Запросы» → «Электронная подпись (КЭП)» ;

для ИП: «Услуги. Сервисы» → «Перевыпуск сертификата ЭП». Заполните заявление на перевод (с учетом ваших действующих данных), проверьте все внимательно. Подпишите заявление текущей ЭЦП и отправьте запрос на перевыпуск. После проверки системой — дождитесь формирования нового сертификата и его записи на тот же токен. Убедитесь, что новая подпись корректно работает (проверьте через криптопровайдер, попробуйте зайти в ЛК или подписать тестовый документ).

Обычно весь процесс занимает пару минут, если все настроено.

Важные условия и ограничения

Если срок действия КЭП уже истек — удаленное продление становится недоступным. Придется повторно обращаться в Удостоверяющий центр (лично).

Перевыпуск возможен только на тот же носитель (токен) , что и ранее.

Если у вас изменились паспортные данные, фамилия, ИНН — придется получать новую ЭЦП с визитом.

Нужно заранее убедиться, что программное обеспечение на компьютере корректно работает с текущей подписью (криптопровайдер, драйвер токена, браузер).

Почему стоит продлить КЭП заранее

Новая КЭП действительна снова максимум 15 месяцев (для ФНС-подписей).

Если подпись вдруг просрочится — у вас не получится подать отчетность, что может повлечь за собой штрафы или риски блокировок.

Онлайн-продление освобождает от необходимости ехать в инспекцию — удобно и безопасно, особенно при занятости или работе из другого города.

Как подготовиться к налоговым изменениям

Подробнее о том, как перестроить работу бухгалтера, чтобы справиться со сложностями налоговой реформы 2026 года, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Мы составили программу, которая на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения.

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС, научитесь использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера и рассчитывать средний заработок с 1 сентября 2025 г.

Спикеры курса — эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».