Топ налоговых претензий в 2025 году: что бухгалтеру важно контролировать в 2026

Рассказываем, какие ошибки бухгалтеров в 2025 году чаще всего приводили к штрафам и претензиям налоговой инспекции — подготовьтесь, чтобы не наступать на те же грабли в 2026 году.

В 2025 году налоговый контроль стал более адресным: ФНС активно использует АСК «Налог-3», сведения от банков, маркетплейсов, ПФР–ФСС и данные по онлайн-кассам. Круг ошибок, которые раньше могли оставаться незамеченными, теперь приводят к автоматическим уведомлениям, вызовам на комиссию и доначислениям.

Сделали для вас подборку основных претензий, которые инспекции предъявляли работодателям и бухгалтерам в 2025 году.

1. Заниженная зарплата и «неофициальные» выплаты

ФНС сравнивает зарплату сотрудников внутри региона, по отрасли, по аналогичным должностям и по конкретной компании. Если выплаты оказываются ниже регионального минимума или медианы по виду деятельности, инспекция инициирует комиссию по «белой» зарплате.

Риски возникают, если оклад ниже МРОТ с учетом районных коэффициентов, часть выплат проходит как премии без прозрачных критериев, фактическая зарплата не соответствует с оплатой в отчетах, а ФНС видит это по движениям по картам, кассе или расходам бизнеса.

2. Неправильное применение вычетов и льгот по НДФЛ

В 2025 году налоговые органы особенно внимательно отслеживают, насколько корректно применены стандартные вычеты, есть ли подтверждающие документы на обучение, лечение, имущественные вычеты. ФНС обращает внимание на то, не применяется ли вычет дважды на одного и того же ребенка в разных организациях и нет ли случаев, когда работник утратил право на льготу, а бухгалтер продолжает ее учитывать.

Любая ошибка автоматически отражается в несоответствии данных, и компания получает требование уточнить расчеты.

3. Несоответствие данных по страховым взносам

После объединения данных СФР и ФНС проверки стали строже. К вам могут прийти с вопросами, если в расчетах оказались разные суммы по взносам и по НДФЛ, если используются неверные тарифы взносов при совмещении режимов, нет уплаты за отдельные периоды при наличии сотрудников или допущены ошибки в СЗВ-ТД и сведениях о стаже.

Особенно часто в 2025 году фиксируются расхождения между кадровыми документами и фактическими выплатами.

4. Неправильный статус сотрудников: самозанятые, ГПХ и фактические трудовые отношения

ФНС усиливает контроль схем с самозанятыми. Если взаимозависимость очевидна, инспекция переквалифицирует договоры в трудовые, начисляет страховые взносы и НДФЛ, штрафы и пени.

Критерий Признак самозанятого (ГПХ) Признак трудовых отношений Подчиненность Нет подчинения внутренним правилам заказчика; исполнитель сам планирует работу Исполнитель подчиняется правилам организации, графику, распоряжениям руководителя График работы Отсутствует фиксированное время; работа оценивается по результату Есть режим рабочего времени, перерывы, выходные, табель Место выполнения Сам выбирает место работы; может работать удаленно, у себя Работает на территории работодателя Оплата Оплата за конкретный результат (услугу, работу), а не за процесс Оплата за сам факт работы: оклад, часы, смены Инструменты и материалы Использует свои материалы, оборудование Работодатель предоставляет инструменты, технику, расходники Вовлеченность в коллектив Не участвует в корпоративных процессах, не имеет позиции в штатном расписании Полностью встроен в коллектив, есть должность, участие в совещаниях Регулярность выплат Выплаты по актам, нерегулярные, привязаны к результату Фиксированные ежемесячные выплаты (оклад, премии) Эксклюзивность работы Может иметь множество заказчиков; отсутствие зависимости от одного Фактически работает только на одного работодателя Контроль качества Принимается результат работы, а не ход выполнения Работодатель контролирует процесс: отчеты, задачи, ежедневные указания Риски и ответственность Исполнитель несет риски за результат (повторное выполнение, исправления) Работник защищен ТК РФ, материальная ответственность ограничена Встраивание в бизнес-процессы Услуга/работа — внешняя, не часть основного бизнес-процесса компании Функция является штатной или постоянной потребностью компании Период сотрудничества Проектный характер, конкретный срок или объем Длительная и постоянная занятость Документы Договор ГПХ, акт выполненных работ Трудовой договор, приказы, личная карточка, табели Социальные гарантии Нет отпусков, больничных, норм ТК Отпуска, больничные, гарантии по ТК, компенсации

5. Неправильная нагрузка по налогам: риск обвинения в дроблении и занижении базы

ФНС тщательно проверяет компании, у которых налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой, отмечаются резкие колебания оборотов.

Также инспекция заподозрит уход от налогов, если бизнес ведут несколько взаимосвязанных юрлиц с одинаковыми сотрудниками, поставщиками или в фирмах повторяются операции по переводу денег между организациями без деловой цели.

Часто компания сначала получает запрос документов, затем вызов на комиссию, затем — доначисления.

6. Ошибки в расчете и перечислении НДФЛ

Ключевые претензии 2025 года:

несвоевременное перечисление налога;

неверный статус резидента и, как следствие, неправильная ставка;

несоответствие сумм удержанного и перечисленного НДФЛ;

ошибки по дивидендам, суммам при увольнении, материальной выгоде.

Любое несоответствие ФНС видит автоматически — информацию дают банки, отчетность и система НПД.

Как в 2026 году избежать претензий налоговой инспекции

С 2026 года бухгалтеров ждут новые налоговые и уголовные риски: повышение НДС, снижение порога для УСН, ужесточение контроля за персональными данными и подложными счетами-фактурами. Ошибки могут дорого обойтись.

Все нюансы предстоящих изменений обсудим вместе с аттестованным налоговым консультантом, управляющим партнером юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners Владиславом Каминским на X Всероссийской бухгалтерской Конференции «БУХ.СОВЕТ».

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет.

На конференции выступят лучшие эксперты России в сфере налогообложения, аудита, бухгалтерского и кадрового учета, работе на маркетплейсах и др. Среди них Елена Пономарева, Елена Шедис, Людмила Ганичева и другие топовые специалисты. Вы разберетесь в изменениях 2025 года и предстоящей налоговой реформе-2026. Сможете без проблем закрыть 2025 год и спокойно уйти на новогодние каникулы.

На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Познакомьтесь с программой и экспертами, которые выступят на конференции — и не забудьте забронировать себе билет.

Программа и регистрация

Присоединяйтесь к конференции 17 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.