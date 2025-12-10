Льготы, ставки и новая декларация — все про НДС на УСН в 2026 году в новом онлайн-курсе
С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн рублей автоматически станут плательщиками НДС. Многим компаниям придется решать — оставаться на УСН или переходить на ОСНО, чтобы избежать банкротства и закрытия.
Несмотря на то, что основные положения налоговой реформы-2026 были утверждены еще осенью, налоговая до сих пор публикует уточнения.
Чтобы вы не плутали среди новых и старых писем и разъяснений в поисках истины, мы записали онлайн-курс «НДС на УСН — 2026», где собрали самую свежую и актуальную информацию про НДС на УСН.
В программе курса 12 видеоуроков, текстовые материалы и примеры заполнения шаблонов, с которыми вам нужно будет работать с 1 января 2026 года.
Главные изменения в работе упрощенцев в 2026 году
С 1 января 2026 года ИП и организациям на УСН нужно быть готовым к
новому лимиту доходов для УСН до уплаты НДС,
изменению сроков отказа от льготных ставок НДС,
новому перечню расходов по УСН,
новым реквизитам в счете-фактуре,
и т. д.
На курсе вы получите самые свежие знания, которые соответствуют законодательству на 1 декабря 2025 года, актуальные шаблоны документов с примерами заполнения и инструкциями по работе в 1С.
Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать “входящий” налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.
Сможете настраивать и вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры, заполнять Книги покупок и продаж.
Онлайн-курс будет полезен бухгалтерам, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2026 году, а также для собственников бизнеса на УСН.
Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!
Цена нового курса со скидкой сейчас 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Тоже удивился: порог обвалили, будто резиновый, и за месяц надо успеть перестроиться 😅 Похоже, будем ловить разъяснения на ходу и гадать, когда НДС наступит.