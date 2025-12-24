Кому положены пониженные страховые взносы в 2026 году: изменения, критерии и сравнение с 2025 годом

С 1 января 2026 года правила применения пониженных страховых взносов меняются: решающим становится не сам статус МСП, а отрасль и значимость бизнеса. Рассказываем, кто сохранит льготу и какие условия бухгалтеру нужно выполнить, чтобы применять ее без рисков.

С 1 января 2026 года правила применения пониженных тарифов страховых взносов в России существенно пересмотрены в рамках Федерального закона № 425-ФЗ от 28.11.2025. Круг получателей льгот с 2026 года сокращен, а порядок применения льгот стал более адресным и привязанным к специфике деятельности организации.

Основные категории получателей пониженных страховых взносов в 2026 году

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП)

Для большинства компаний малого и среднего бизнеса льготный тариф взносов отменяется. Они будут платить взносы по общему тарифу: 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы.

Пониженный тариф сохранится только для компаний, ведущих деятельность в приоритетных отраслях. Какие именно виды деятельности подпадают под этот льготный тариф, пока непонятно. Перечень должно утвердить Правительство России.

Для применения пониженного тарифа кроме того, что вид деятельности должен быть указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в качестве основного, доля доходов от него должна составлять не менее 70 % в течение года. Если в течение года доля доходов снижается, то право на льготный тариф теряется с начала года.

2. IT-организации

Увеличение с 2026 года для IТ-организаций единого пониженного тарифа страховых взносов до 15% с сумм в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Тариф взносов свыше предельной базы останется на прежнем уровне 7,6%.

2 979 000 руб. — предельный размер базы по страховым взносам в 2026 году.

Тариф повышается, предельный размер базы тоже, а значит возрастет и налоговая нагрузка на компании.

3. Компании радиоэлектронной промышленности

Для радиоэлектронных компаний льготу не отменили и даже улучшили: тариф до предельной базы на 2026 год остался прежним – 7,6%, а тариф свыше предельной базы снизили с 7,6% до 0%.

Сравнительная таблица: льготы по страховым взносам в 2025 и 2026 годах

Категория плательщика Льгота в 2025 году Льгота в 2026 году Субъекты МСП (общие) По ставке 15 % с выплат, превышающих 1,5 МРОТ (при включении в реестр МСП) Ставка 15 %, только при основном виде деятельности из перечня Правительства РФ МСП в обрабатывающей промышленности По ставке 7,6 % с выплат свыше 1,5 МРОТ Сохраняется 7,6 %, но применяется при соблюдении условий по основному виду деятельности и доле выручки IТ-компании По ставке 7,6 % (при аккредитации и доле доходов ≥ 70 %) Ставка 15 % до предельной базы и 7,6 % сверх нее (требования по аккредитации и доле доходов остаются) Радиоэлектронная промышленность По ставке 7,6 % и 0 % сверх базы (включенные в реестр) Сохраняет льготы при условии соблюдения требований по доле профильной деятельности

Как проверить наличие доступных льгот для бизнеса в 2026 году

2026 год принесет не только новые правила расчета НДС, НДФ, имущественных налогов и страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.

Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:

обновить расчетные таблицы и шаблоны;

проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;

уточнить отраслевой тариф по взносам;

подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;

пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.

