ВЭД с 1 января 2026: что меняется и к чему готовиться бухгалтеру

Рассказываем, как изменения в международной торговле и таможенном регулировании в 2026 году отразятся на работе бухгалтера и спросе на специалистам ВЭД.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В 2026 году внешнеэкономическая деятельность входит в новый этап. Таможенный контроль становится жестче, а требования к прозрачности импорта — выше. Эти изменения уже отражаются на ценах, логистике и работе бизнеса в России, включая оптовые рынки и маркетплейсы. И все чаще именно бухгалтеру приходится разбираться с последствиями.

Что меняется в таможенном законодательстве с 1 января 2026 года

Одно из ключевых изменений — запуск единых предварительных решений по классификации товаров, который начнет работу с 1 января 2026 года. Новый федеральный центр призван устранить разрозненность региональных подходов и полностью перевести процесс в цифровой формат.

Параллельно с этим индексируются ставки таможенных сборов и пошлин, которые не менялись в течение многих лет. С 1 января 2026 года максимальная ставка за выпуск товаров будет увеличена — с прежних 30 000 руб. до 73 860 руб. для партий с таможенной стоимостью выше 10 млн руб.

Кроме того, фиксируются и другие изменения в таможенной практике, в том числе касающиеся подтверждения происхождения товаров, включения транспортных и сопроводительных расходов в таможенную стоимость, и широкого применения электронных сервисов при декларировании.

Что это значит для бизнеса

1. Рост издержек и сроков

Повышение ставок пошлин и сборов, а также централизованная проверка классификации неизбежно увеличивают расходы компаний на оформление ввоза. Больше времени требуется на прохождение контроля и корректное оформление документов — расчет таможенной стоимости, подтверждение происхождения, правильный код ТН ВЭД становятся критически важными.

2. Сложности на рынках и маркетплейсах

Усиление контроля отражается не только на импортерах. Оптовые рынки и маркетплейсы сталкиваются с усиленными требованиями по проверке происхождения товаров, полноте первичных документов и соответствию сертификации. Если товар ввезен с нарушениями, маркетплейсы могут блокировать карточки, а продавцы — получать претензии от торговых платформ и контролирующих органов.

3. Риск дефицита и роста цен

По оценкам экспертов, отказ от серых схем и ужесточение логистики могут привести к удорожанию отдельных товарных групп на 20 - 30%, а в отдельных категориях — к временному дефициту.

Как это отразится на торговле на маркетплейсах

Изменения в ВЭД затрагивают не только импортеров. Оптовые рынки и маркетплейсы все чаще становятся точкой контроля. Проверяется происхождение товара, связь между импортером и продавцом, корректность первичных документов.

Даже если продавец сам не ввозит товар, риски никуда не исчезают. Блокировки карточек, запросы документов и претензии со стороны маркетплейсов становятся обычной практикой. Без понимания, как товар был ввезен и оформлен, работать становится всё сложнее.

К чему готовиться бухгалтеру ВЭД в 2026 году

В этих условиях бухгалтер уже давно перестал быть только исполнителем проводок. Сегодня от бухгалтера требуется:

  • знать новые правила декларирования и классификации,

  • корректно отражать импортные операции в учете и налоговой отчетности,

  • понимать, как формируется таможенная стоимость,

  • уметь работать с цифровыми сервисами ФТС и обменом электронными документами.

Ошибки в классификации или неверное отражение таможенных сборов могут привести к штрафам, доначислениям и задержкам груза. Поэтому бухгалтер с компетенциями ВЭД становится ключевым ресурсом для бизнеса, а спрос на таких специалистов растет.

Как бухгалтеру ВЭД использовать этот момент для карьерного роста

Для бухгалтера это шанс не просто адаптироваться, а перейти на уровень внутреннего консультанта — человека, который управляет рисками и формирует репутацию компании в глазах регуляторов.

