☝️📑 Разбор новых требований ФСБУ к годовой отчетности: на что обратить внимание и как избежать ошибок

Приближается время сдачи бухгалтерской отчетности за 2025 год. Разбираемся, какие отчеты нужно подготовить, что говорится в новом ФСБУ и как заполнить все документы и сдать с первого раза. Расскажем, как подготовиться и где найти самую актуальную и полезную информацию.

Годовая отчетность — непростое испытание для каждого бухгалтера, тем более после вступления в силу налоговой реформы — 2026, которая повлияла на размеры ставок, правила расчета страховых взносов, добавила новые поля и коды в формы. И все это с плановым введением в работу нового ФСБУ 4/2023.

Чтобы вы смогли собрать в голове все нововведения, ни о чем не забыть и сдать все отчеты с первого раза, мы решили провести офлайн-семинар, где вы вместе с нашим экспертом разберете все нюансы новых ФСБУ и особых требований ФНС, узнаете, как обойти банальные ошибки — избавитесь от стресса и защититесь от претензий налоговой.

Программа семинара

1. Налог на прибыль — 2026: что изменилось в декларации за 2025 год — вы узнаете, как с 2026 года рассчитывать налог, работать с первичкой, чеками ККТ и ЭДО, отражать доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль, вести учет транспортных расходов и понесенных убытков.

2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год: новые ФСБУ, сложные вопросы, пояснения. Подробно разберем главные стандарты — требования к отчетности и учету на 2026 год:

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;

ФСБУ 25/2018 «Аренда».

3. Отчетность, аудит, контроль, ответственность — вы узнаете, какие ошибки в отчетности допускают бухгалтеры и как их исправить, на что обращают внимание аудиторы, разберетесь в новых правилах отражения информации на Федресурсах.

На авторском семинаре Эльвиры Митюковой по формированию и сдаче годовой бухгалтерской отчетности и заполнению декларации по налогу на прибыль за 2025 год вы разберете все ключевые изменения, получите готовые алгоритмы для составления отчетности и снизите налоговые риски компании.

Никакой воды. Только практика, разбор сложных кейсов и ответы на ваши вопросы.

Кто ведет офлайн-семинар

Помочь вам в составлении годовой отчетности за 2025 год, разборе изменениях реформы 2026 года и новых требованиях к работе бухгалтера, мы пригласили постоянного спикера всероссийских бухгалтерских конференций — Эльвиру Митюкову.

Главное о спикере:

Эльвира Митюкова — аудитор, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям).

Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса». Лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ.

Входит в ТОП-10 лучших лекторов России по версии журнала «Семинар для бухгалтера».

Где пройдет семинар

Офлайн-семинар «Декларация по налогу на прибыль и бухгалтерская отчетность за 2025 год» пройдет 18 марта в Москве — Москва-сити, башня «Империя» — в режиме живого общения с 10:00 до 17:00.

Как записаться на семинар

Количество участников ограничено — всего 30 мест! Поэтому не теряйте времени, скорее бронируйте место на самое полезное офлайн-мероприятие накануне сдачи отчетности. Ничего не поможет так глубоко разобраться в теме, как живой пример эксперта, реальные кейсы из практики и лайфхаки от специалиста с многолетним опытом работы в бухгалтерии и аудите.

Стоимость билета — 18 750 руб., но до 1 марта вы можете вы можете записаться по специальной цене — 15 000 руб.

Зарегистрироваться

После прохождения офлайн-семинара вы получите персональный сертификат.