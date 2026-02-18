☝️📑 Разбор новых требований ФСБУ к годовой отчетности: на что обратить внимание и как избежать ошибок
Годовая отчетность — непростое испытание для каждого бухгалтера, тем более после вступления в силу налоговой реформы — 2026, которая повлияла на размеры ставок, правила расчета страховых взносов, добавила новые поля и коды в формы. И все это с плановым введением в работу нового ФСБУ 4/2023.
Чтобы вы смогли собрать в голове все нововведения, ни о чем не забыть и сдать все отчеты с первого раза, мы решили провести офлайн-семинар, где вы вместе с нашим экспертом разберете все нюансы новых ФСБУ и особых требований ФНС, узнаете, как обойти банальные ошибки — избавитесь от стресса и защититесь от претензий налоговой.
Программа семинара
1. Налог на прибыль — 2026: что изменилось в декларации за 2025 год — вы узнаете, как с 2026 года рассчитывать налог, работать с первичкой, чеками ККТ и ЭДО, отражать доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль, вести учет транспортных расходов и понесенных убытков.
2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год: новые ФСБУ, сложные вопросы, пояснения. Подробно разберем главные стандарты — требования к отчетности и учету на 2026 год:
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»;
ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
26/2020 «Капитальные вложения»;
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
3. Отчетность, аудит, контроль, ответственность — вы узнаете, какие ошибки в отчетности допускают бухгалтеры и как их исправить, на что обращают внимание аудиторы, разберетесь в новых правилах отражения информации на Федресурсах.
На авторском семинаре Эльвиры Митюковой по формированию и сдаче годовой бухгалтерской отчетности и заполнению декларации по налогу на прибыль за 2025 год вы разберете все ключевые изменения, получите готовые алгоритмы для составления отчетности и снизите налоговые риски компании.
Никакой воды. Только практика, разбор сложных кейсов и ответы на ваши вопросы.
Кто ведет офлайн-семинар
Помочь вам в составлении годовой отчетности за 2025 год, разборе изменениях реформы 2026 года и новых требованиях к работе бухгалтера, мы пригласили постоянного спикера всероссийских бухгалтерских конференций — Эльвиру Митюкову.
Главное о спикере:
Эльвира Митюкова — аудитор, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям).
Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса». Лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ.
Входит в ТОП-10 лучших лекторов России по версии журнала «Семинар для бухгалтера».
Где пройдет семинар
Офлайн-семинар «Декларация по налогу на прибыль и бухгалтерская отчетность за 2025 год» пройдет 18 марта в Москве — Москва-сити, башня «Империя» — в режиме живого общения с 10:00 до 17:00.
Как записаться на семинар
Количество участников ограничено — всего 30 мест! Поэтому не теряйте времени, скорее бронируйте место на самое полезное офлайн-мероприятие накануне сдачи отчетности. Ничего не поможет так глубоко разобраться в теме, как живой пример эксперта, реальные кейсы из практики и лайфхаки от специалиста с многолетним опытом работы в бухгалтерии и аудите.
Стоимость билета — 18 750 руб., но до 1 марта вы можете вы можете записаться по специальной цене — 15 000 руб.
После прохождения офлайн-семинара вы получите персональный сертификат.
Начать дискуссию