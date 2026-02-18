🙅♀️ Новые штрафы за ошибки в ЕФС-1: ФНС назвала самые частые нарушения в кодах и структуре в 2026 г.
Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом от 17.11.2025 №1462 «Об утверждении единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и порядка ее заполнения». Использовать новый формат нужно начиная с 1 января 2026 года.
В новой форме ЕФС-1 с 2026 года изменены коды отдельных полей. Неверное заполнение подраздела 1.1 — риск отказа в назначении пособий.
Штрафы за ошибки в форме ЕФС-1 в 2026 году
Тип нарушения
Как проявляется
Возможные санкции
Нормативная основа
Несвоевременная сдача формы ЕФС-1
Форма не сдана до установленного срока (обычно до 25 числа следующего месяца)
Штраф на организацию: 500–3 000 руб.
Непредставление формы ЕФС-1
Отчет не сдан вообще
Штраф на организацию: 3 000–5 000 руб.
Представление недостоверных сведений
Данные в отчете содержат ошибки, не соответствуют реальности
Штраф на организацию: 3 000–5 000 руб.(может быть назначен и руководителю)
Ошибки в реквизитах физлиц
Неверно указаны ФИО, СНИЛС, даты, периоды
Обычно доначисление данных + требование исправить; штрафы возможны по результатам проверки
Ошибки в суммах страховых периодов
Неправильные периоды работы, пропущенные месяцы
Требование корректировки; штрафы по результатам выездной/камеральной проверки
Ошибки в начислениях по договорам ГПХ
Неверно отражены выплаты физлицам
Корректировка + возможные санкции при массовых исках, вплоть до признания нарушений
Несоответствие ЕФС-1 другим отчетам (РСВ, 2-НДФЛ)
Расхождения в данных между формами
Требование уточнить формы, возможны штрафы по каждой форме
КоАП РФ ст. 15.34 и др.
Несоответствие данных ФСС/ПФР/ФНС
Данные не совпадают с информацией из других источников
Инициируются требования на уточнение; штрафы возможны
Неисполнение требования об исправлении ошибок
Нет реакции на требования корректировок
Дополнительные штрафы по итогам проверок
Также предусмотрен штраф за недостоверные сведения — до 5000 руб. за каждого сотрудника, если программа 1С: ЗУП без перенастройки формирует отчет по старым правилам.
Где найти информацию по всем изменениям в порядке заполнения формы ЕФС-1 в 2026 году
В новой форме ЕФС-1, которая действует в 2026 году, уточнены формулировки ИНН, КПП, ОКВЭД, ОГРН, подраздел 1.1 по договорам ГПХ, введен новый код для графы «Статус зарегистрированного лица», скорректированы мероприятия в графе 3 формы ЕФС-1 и коды для договоров ГПХ. Так как бухгалтеры и кадровики постоянно работают с формой ЕФС-1, а значит, рискуют столкнуться с серьезными штрафами из-за большого количества нововведений, мы решили записать новый онлайн-курс «Новая форма ЕФС-1 в 2026 году».
В чем особенность нового курса
Курс представляет собой практический мастер-класс, где теория сведена к минимуму, а большую часть обучения вы работаете с формой — пошагово заполняете каждый раздел, разбираете изменение, возможные ошибки и как их избежать.
Вы узнаете, как правильно отразить прием, перевод, неполное время, приостановление трудового договора и договоры ГПХ. Пройдете под руководством эксперта путь заполнения формы от титульного листа до последнего раздела.
Вторая часть программы посвящена непосредственной автоматизации работы с формой в 1С:ЗУП. Вы научитесь настраивать классификатор, корректно вести документы по трудовым операциям и ГПХ, чтобы отчетность формировалась автоматически без ручной правки.
