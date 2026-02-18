🙅‍♀️ Новые штрафы за ошибки в ЕФС-1: ФНС назвала самые частые нарушения в кодах и структуре в 2026 г.

С 30 декабря 2025 г. действует новый порядок заполнения формы ЕФС-1. Рассказываем, что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа – и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.

Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом от 17.11.2025 №1462 «Об утверждении единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и порядка ее заполнения». Использовать новый формат нужно начиная с 1 января 2026 года.

В новой форме ЕФС-1 с 2026 года изменены коды отдельных полей. Неверное заполнение подраздела 1.1 — риск отказа в назначении пособий.

Штрафы за ошибки в форме ЕФС-1 в 2026 году

Также предусмотрен штраф за недостоверные сведения — до 5000 руб. за каждого сотрудника, если программа 1С: ЗУП без перенастройки формирует отчет по старым правилам.

Где найти информацию по всем изменениям в порядке заполнения формы ЕФС-1 в 2026 году

В новой форме ЕФС-1, которая действует в 2026 году, уточнены формулировки ИНН, КПП, ОКВЭД, ОГРН, подраздел 1.1 по договорам ГПХ, введен новый код для графы «Статус зарегистрированного лица», скорректированы мероприятия в графе 3 формы ЕФС-1 и коды для договоров ГПХ. Так как бухгалтеры и кадровики постоянно работают с формой ЕФС-1, а значит, рискуют столкнуться с серьезными штрафами из-за большого количества нововведений, мы решили записать новый онлайн-курс «Новая форма ЕФС-1 в 2026 году».

В чем особенность нового курса

Курс представляет собой практический мастер-класс, где теория сведена к минимуму, а большую часть обучения вы работаете с формой — пошагово заполняете каждый раздел, разбираете изменение, возможные ошибки и как их избежать.

Вы узнаете, как правильно отразить прием, перевод, неполное время, приостановление трудового договора и договоры ГПХ. Пройдете под руководством эксперта путь заполнения формы от титульного листа до последнего раздела.

Вторая часть программы посвящена непосредственной автоматизации работы с формой в 1С:ЗУП. Вы научитесь настраивать классификатор, корректно вести документы по трудовым операциям и ГПХ, чтобы отчетность формировалась автоматически без ручной правки.

