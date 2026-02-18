Масленица общ моб
Отчетность

🙅‍♀️ Новые штрафы за ошибки в ЕФС-1: ФНС назвала самые частые нарушения в кодах и структуре в 2026 г.

С 30 декабря 2025 г. действует новый порядок заполнения формы ЕФС-1. Рассказываем, что изменилось в кодах, структуре и документах для подтверждения стажа – и почему важно не пропустить отмену сведений о дистанционной работе.
Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом от 17.11.2025 №1462 «Об утверждении единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и порядка ее заполнения». Использовать новый формат нужно начиная с 1 января 2026 года.

В новой форме ЕФС-1 с 2026 года изменены коды отдельных полей. Неверное заполнение подраздела 1.1 — риск отказа в назначении пособий.

Штрафы за ошибки в форме ЕФС-1 в 2026 году

Тип нарушения

Как проявляется

Возможные санкции

Нормативная основа

Несвоевременная сдача формы ЕФС-1

Форма не сдана до установленного срока (обычно до 25 числа следующего месяца)

Штраф на организацию: 500–3 000 руб.

КоАП РФ ст. 15.33

Непредставление формы ЕФС-1

Отчет не сдан вообще

Штраф на организацию: 3 000–5 000 руб.

КоАП РФ ст. 15.33

Представление недостоверных сведений

Данные в отчете содержат ошибки, не соответствуют реальности

Штраф на организацию: 3 000–5 000 руб.(может быть назначен и руководителю)

КоАП РФ ст. 15.34

Ошибки в реквизитах физлиц

Неверно указаны ФИО, СНИЛС, даты, периоды

Обычно доначисление данных + требование исправить; штрафы возможны по результатам проверки

КоАП РФ ст. 15.34

Ошибки в суммах страховых периодов

Неправильные периоды работы, пропущенные месяцы

Требование корректировки; штрафы по результатам выездной/камеральной проверки

КоАП РФ ст. 15.34

Ошибки в начислениях по договорам ГПХ

Неверно отражены выплаты физлицам

Корректировка + возможные санкции при массовых исках, вплоть до признания нарушений

КоАП РФ ст. 15.34

Несоответствие ЕФС-1 другим отчетам (РСВ, 2-НДФЛ)

Расхождения в данных между формами

Требование уточнить формы, возможны штрафы по каждой форме

КоАП РФ ст. 15.34 и др.

Несоответствие данных ФСС/ПФР/ФНС

Данные не совпадают с информацией из других источников

Инициируются требования на уточнение; штрафы возможны

КоАП РФ ст. 15.34

Неисполнение требования об исправлении ошибок

Нет реакции на требования корректировок

Дополнительные штрафы по итогам проверок

КоАП РФ ст. 19.7

Также предусмотрен штраф за недостоверные сведения — до 5000 руб. за каждого сотрудника, если программа 1С: ЗУП без перенастройки формирует отчет по старым правилам.

Где найти информацию по всем изменениям в порядке заполнения формы ЕФС-1 в 2026 году

В новой форме ЕФС-1, которая действует в 2026 году, уточнены формулировки ИНН, КПП, ОКВЭД, ОГРН, подраздел 1.1 по договорам ГПХ, введен новый код для графы «Статус зарегистрированного лица», скорректированы мероприятия в графе 3 формы ЕФС-1 и коды для договоров ГПХ.

В чем особенность нового курса

Курс представляет собой практический мастер-класс, где теория сведена к минимуму, а большую часть обучения вы работаете с формой — пошагово заполняете каждый раздел, разбираете изменение, возможные ошибки и как их избежать.

Вы узнаете, как правильно отразить прием, перевод, неполное время, приостановление трудового договора и договоры ГПХ. Пройдете под руководством эксперта путь заполнения формы от титульного листа до последнего раздела.

Вторая часть программы посвящена непосредственной автоматизации работы с формой в 1С:ЗУП. Вы научитесь настраивать классификатор, корректно вести документы по трудовым операциям и ГПХ, чтобы отчетность формировалась автоматически без ручной правки.

