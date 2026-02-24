🌸 Открываем весеннюю школу «Клерка»! Спецпредложение для тех, кто нацелен на карьерный рост

Весна — время пробуждения, особенно если вас с начала года завалили кипами бумаг с описанием новых ФСБУ, образцами документов и расчетами налогов. Вспоминайте цели, которые вы ставили на 2026 год, а мы поможем воплотить их в жизнь. Скидки на комплексное обучение для новых учеников до 1 марта!

Начало 2026 года выдалось непростым. Ни времени, ни сил на сдвиги в карьере не было. Разобраться бы с тем, что уже изменилось — расчет НДС 22% на ОСНО и УСН, работа на АУСН, новые формы декларации УСН, РСВ, обновленные декларация по налогу на прибыль и на имущество, новые ФСБУ и требования к работе в 1С.

Совсем немного времени остается до весны, и пора двигаться к намеченным планам. В весенней школе «Клерка» совсем, как в настоящей, есть ступени обучения от новичка до эксперта в профессии. Выбирайте нужную карьерную цель, а мы посоветуем лучшую программу обучения, которая поможет ее достичь.

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Цель №1. Хочу освоить прибыльную профессию бухгалтера на маркетплейсах без опыта учета в торговле

Освоить учет на маркетплейсах для бухгалтера — это самый простой способ подготовить финансовую подушку. Количество селлеров продолжает увеличиваться, к предпринимателям на ОСНО и УСН, присоединились упрощенцы с НДС и те, кто работает на АУСН.

Аудитория маркетплейсов расширяется, появляются новые площадки, у старых обновляются требования по маркировке и отчетности. Поэтому спрос на бухгалтеров, которые умеют вести учет на маркетплейсах, продолжает расти.

Если вы раньше не работали в бухгалтерии или делали перерыв и хотите вернуться в профессию на прибыльный участок, то вам нужно обновить знания на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», а затем получить профильные навыки на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Вы сможете приступить к практике уже во время учебы, а с первыми трудностями помогут справиться наши эксперты на индивидуальных консультациях.

Цена двух курсов + 5 консультаций отдельно: 45 800 руб., в одной программе: 24 900 руб.

Цель №2. Хочу повысить компетенции работы на маркетплейсах и вырасти до главбуха в 2026 году

Если вы хотите не просто освежить знания в бухгалтерии или освоить их с нуля, но и занять престижную должность главного бухгалтера, уверенно работать с селлерами на разных режимах налогообложения — с большим и малым бизнесом, помогать предпринимателям в выборе площадки и способа торговли, стать не просто специалистом по учету, а консультировать бизнес, то для вас мы построили продвинутый маршрут.

Вы получите базовые актуальные знания на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», освоите профильные навыки на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026», а затем выйдете на новый уровень с курсом профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО», где вы научитесь составлять отчетность по новым ФСБУ, грамотно рассчитывать налоги и взносы, работать с ЭДО и онлайн-кассами, отвечать на требования ФНС и легко проходить налоговые проверки.

Цена трех курсов + годовой подписки Клерк.Премиум отдельно: 68 600 руб., в одной программе: 39 900 руб.

Цель №3. Хочу руководить отделом бухгалтерии или управлять финансами в компании

Если вы не планируете ограничиваться одним участком, у вас уже есть большой опыт линейной работы, и совсем немного не хватает до заветной должности главбуха или руководителя финансового отдела, то мы знаем, какая программа поможет вам добиться своей цели!

Получите комплексное обучение на нашем самом масштабном курсе профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер». В программе более 512 ак. часов обучения, практика на онлайн-тренажерах и симуляторе главбуха в 1С. Вы научитесь рассчитывать налоги, зарплату, взносы и налоговые вычеты, составлять бухгалтерскую и финансовую отчетность, работать с ЭДО, вести управленческий и кадровый учет.

Дополнительно вы отточите навыки в работе с финансами на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя», узнаете, как автоматизировать учет, ускорить и упростить выполнение рутинных задач на курсе повышения квалификации «Excel и Google-таблицы с нуля до профи».

Цена трех курсов + годовой подписки Клерк.Премиум + консультаций на год отдельно: 130 700 руб., в одной программе: 64 900 руб.

Успейте записаться на учебу в весенней школе! Предложение действует до 1 марта.