Наличный расчет при АУСН 2026: как настроить учет доходов и расходов через ККТ
В 2026 году АУСН официально функционирует как экспериментальный спецрежим с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). АУСН предусматривает автоматический расчет и уплату единого налога без необходимости сдачи традиционной отчетности, но вопросы расчетов наличными средствами требуют особого внимания с точки зрения ККТ и признания доходов/расходов.
Как налоговая рассчитывает налог по АУСН
Расчет налога производится налоговой инспекцией ежемесячно на основании данных, полученных через:
онлайн-кассу,
уполномоченную кредитную организацию,
через данные, отраженные в личном кабинете налогоплательщика.
Какие данные передаются через банк на АУСН
Банк отражает поступления на расчетный счет от клиентов и контрагентов и автоматически размечает операции. Важно проверять корректность этой разметки до 7 числа следующего месяца.
Какие данные нужно передавать через онлайн-кассу
Через онлайн-кассу (ККТ) фиксируется выручка, полученная наличными или безналичными платежами через кассу. Информация передается в ФНС в режиме реального времени.
Какие данные нужно вносить в личный кабинет
Операции, которые не отражаются через банк или кассу (например, доход в натуральной форме или корректировки). Здесь же можно вручную исправить ошибки.
Как принимать наличные деньги на АУСН
Согласно статьям 1.2 и 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ и статье 14 Федерального закона от 25.02.22 № 17-ФЗ, для приема наличных обязательно:
использование онлайн-кассы;
формирование кассового чека при каждом поступлении денежных средств с признаком «Приход»;
указание в кассовом чеке всех обязательных реквизитов;
передача данных об операциях в налоговую.
Полученные таким образом наличные деньги признаются доходом налогоплательщика (ч. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ).
Как отражать расходы наличными деньгами на АУСН
ФНС уточнила порядок учета расходов на доходно-расходной АУСН.
Предприниматель на АУСН купил товар за наличный расчет, продавец пробил чек на своей кассе, зарегистрированной в ФНС.
Отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии:
формирования кассового чека (признак «Расход») с
использованием ККТ, зарегистрированной в установленном
порядке и применяемой самим налогоплательщиком;
либо осуществлением перечисления с расчетного счета
сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции
признака налоговой базы «Расход».
Как зарегистрировать ККТ на АУСН
Порядок регистрации и перерегистрации ККТ установлен ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ при расчетах. Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения, поэтому после перехода на автоУСН действует общеустановленный порядок регистрации ККТ.
Заявление о регистрации или перерегистрации ККТ можно подать:
в электронной форме через кабинет ККТ;
через ЛК на Госуслугах;
через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных;
на бумаге в налоговую.
При подаче заявления в электронной форме датой его подачи считается дата размещения заявления в кабинете ККТ либо дата его получения налоговой через единый портал от изготовителя ККТ или ОФД.
Форма заявления о регистрации ККТ утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@. Там нужно указать сведения из отчета о регистрации ККТ.
Реквизиты отчета о регистрации ККТ установлены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. При формировании отчета указывают реквизит «система налогообложения» (тег 1062).
Для АУСН пока нет отдельного кода, поэтому при регистрации ККТ в реквизите «система налогообложения» (тег 1062) налоговики рекомендуют указывать код УСН.
Налогоплательщикам, зарегистрировавшим ККТ до перехода на автоУСН, перерегистрация ККТ в связи с переходом на спецрежим не требуется.
Как работать на АУСН в 2026 году без ошибок и претензий налоговой
В 2026 году многие компании и ИП на УСН стараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.
Активно растет спрос на специалистов, которые умеют вести учет на АУСН. Станьте таким профессионалом — получите все необходимые знания на нашем новом курсе повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026».
На курсе вы научитесь видеть ошибки там, где автоматика их прячет, и проходить сверки с ФНС с первого раза. Разберете пошагово учет доходов и расходов на АУСН, чтобы не было расхождений в личном кабинете ФНС, узнаете, как настроить работу с 1С, маркетплейсом, банком и и личным кабинетом АУСН. Сможете быстро находить причины расхождений данных, общаться с банками и подавать возражения в ФНС.
Получите план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 36 ак.часов.
Цена курса со скидкой 35%: 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию