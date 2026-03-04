Наличный расчет при АУСН 2026: как настроить учет доходов и расходов через ККТ

Наличный расчет при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения возможен, но требует строгого соблюдения кассовой дисциплины и оформления операций через кассу с онлайн-регистрацией. Правила касаются доходов, расходов и признания выручки в налоговом учете.

В 2026 году АУСН официально функционирует как экспериментальный спецрежим с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). АУСН предусматривает автоматический расчет и уплату единого налога без необходимости сдачи традиционной отчетности, но вопросы расчетов наличными средствами требуют особого внимания с точки зрения ККТ и признания доходов/расходов.

Как налоговая рассчитывает налог по АУСН

Расчет налога производится налоговой инспекцией ежемесячно на основании данных, полученных через:

онлайн-кассу,

уполномоченную кредитную организацию,

через данные, отраженные в личном кабинете налогоплательщика.

Какие данные передаются через банк на АУСН

Банк отражает поступления на расчетный счет от клиентов и контрагентов и автоматически размечает операции. Важно проверять корректность этой разметки до 7 числа следующего месяца.

Какие данные нужно передавать через онлайн-кассу

Через онлайн-кассу (ККТ) фиксируется выручка, полученная наличными или безналичными платежами через кассу. Информация передается в ФНС в режиме реального времени.

Какие данные нужно вносить в личный кабинет

Операции, которые не отражаются через банк или кассу (например, доход в натуральной форме или корректировки). Здесь же можно вручную исправить ошибки.

Как принимать наличные деньги на АУСН

Согласно статьям 1.2 и 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ и статье 14 Федерального закона от 25.02.22 № 17-ФЗ, для приема наличных обязательно:

использование онлайн-кассы;

формирование кассового чека при каждом поступлении денежных средств с признаком «Приход»;

указание в кассовом чеке всех обязательных реквизитов;

передача данных об операциях в налоговую.

Полученные таким образом наличные деньги признаются доходом налогоплательщика (ч. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ).

Как отражать расходы наличными деньгами на АУСН

ФНС уточнила порядок учета расходов на доходно-расходной АУСН.

Предприниматель на АУСН купил товар за наличный расчет, продавец пробил чек на своей кассе, зарегистрированной в ФНС.

Отнесение операции по наличным расчетам к расходам возможно при условии:

формирования кассового чека (признак «Расход») с использованием ККТ, зарегистрированной в установленном порядке и применяемой самим налогоплательщиком;

либо осуществлением перечисления с расчетного счета сотруднику в подотчет, с указанием в совершенной операции признака налоговой базы «Расход».

Как зарегистрировать ККТ на АУСН

Порядок регистрации и перерегистрации ККТ установлен ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ при расчетах. Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения, поэтому после перехода на автоУСН действует общеустановленный порядок регистрации ККТ.

Заявление о регистрации или перерегистрации ККТ можно подать:

в электронной форме через кабинет ККТ;

через ЛК на Госуслугах;

через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных;

на бумаге в налоговую.

При подаче заявления в электронной форме датой его подачи считается дата размещения заявления в кабинете ККТ либо дата его получения налоговой через единый портал от изготовителя ККТ или ОФД.

Форма заявления о регистрации ККТ утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@. Там нужно указать сведения из отчета о регистрации ККТ.

Реквизиты отчета о регистрации ККТ установлены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. При формировании отчета указывают реквизит «система налогообложения» (тег 1062).

Для АУСН пока нет отдельного кода, поэтому при регистрации ККТ в реквизите «система налогообложения» (тег 1062) налоговики рекомендуют указывать код УСН.

Налогоплательщикам, зарегистрировавшим ККТ до перехода на автоУСН, перерегистрация ККТ в связи с переходом на спецрежим не требуется.

