Топ ошибок в 1С, из-за которых вашу годовую отчетность 2025 не примет налоговая 🙅‍♀️

До 31 марта 2026 года бухгалтерам предстоит сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год — и это далеко не простая рутина. Новые правила составления отчетности, обновленные формы и ужесточенный контроль со стороны ФНС делают подготовку отчетов одной из самых сложных задач года.

Особое внимание сегодня приходится уделять не только данным учета, но и правильной настройке программного обеспечения — особенно 1С. Именно ошибки в конфигурации учета и автоматическом формировании отчетов чаще всего становятся причиной отказов в приеме, требований пояснений и даже проверок.

Почему годовая отчетность в 2026 году — это вызов

С отчетности за 2025 год вводится обязательное применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — это новый стандарт, который существенно меняет правила подготовки отчетности и требования к раскрытию информации.

Хотя состав форм остался традиционным (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и пояснения), изменились правила заполнения и требования к существенности раскрываемой информации.

Ошибка в классификации активов, неверное отражение обязательств или отсутствие пояснений по существенным данным — все это теперь может привести к отказу в приеме отчетности или дополнительным проверкам.

Почему важно правильно настроить 1С

Современные версии 1С:Бухгалтерия 8 уже поддерживают ФСБУ 4/2023 и могут автоматически формировать многие данные отчетности на основе учета. Однако автоматизация — не гарантия корректности итогового отчета.

1С рассчитывает показатели на основании того, как настроена учетная политика, взаимосвязь регистров, счета учета и аналитические признаки. Если данные введены некорректно или неверно отражены в регистрах, автоматические формы отчетности могут выглядеть «правильно» на первый взгляд, но содержать ошибки, которые система не покажет и которые увидит ФНС при проверке.

Топ ошибок в 1С, которые могут «сломать» отчет

1. Неправильная настройка аналитики по счетам

Если аналитические признаки по счетам (контрагенты, договоры, объекты учета) не настроены или настроены неверно, система может неправильно распределить показатели по строкам баланса или отчету о финансовых результатах — особенно это касается:

дебиторской и кредиторской задолженности;

затрат, учтенных по статьям расходов;

авансов и обязательств.

В результате итоговые показатели отчета не отражают реальное финансовое положение.

2. Ошибки в классификации оборотных и внеоборотных активов

ФСБУ 4/2023 уделяет особое внимание классификации активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные, ориентируясь на операционный цикл более 12 месяцев.

Если в 1С все активы остаются в оборотных, а часть из них должна быть внеоборотной, баланс будет составлен неверно, что вызовет вопросы ФНС и отказ в приеме отчетности.

3. Неверные настройки учета начислений и удержаний

Ошибки в настройке разделов учета зарплаты, налогов и отчислений приводят к ошибочным данным по расходам и налоговым платежам. Эти данные автоматически отражаются в отчете о финансовых результатах и влияют на расчет налога на прибыль.

4. Отсутствие или неправильное заполнение пояснений к отчетности

ФСБУ 4/2023 требует расширенные пояснения к статье баланса и отчету о финансовых результатах, в том числе по учетной политике и существенным операциям.

В 1С соответствующие пояснения формируются на основе данных учета и настроек форм. Если часть данных не учтена (например, по аренде, инвестиционной недвижимости или авансам под внеоборотные активы), пояснения могут оказаться неполными или ошибочными.

5. Ошибки в кодах и форматах отчетности

Новые формы бухотчетности имеют свои коды строк и обязательные реквизиты. Если используются устаревшие шаблоны отчетности в 1С или устаревшие конфигурации, то даже при корректных данных программы сформируют файл, который ФНС не примет.

6. Неверная учетная политика в 1С

Учетная политика должна отражать методологические подходы компании. Если в 1С не согласована учетная политика с реальной практикой учета (например, по методу начисления, классификации активов), итоговая отчетность будет некорректной — даже если автоматизация в 1С настроена.

Как избежать ошибок в годовой отчетности за 2025 г.

Чтобы отчетность за 2025 год прошла гладко:

Обновите конфигурацию 1С до актуальной версии, поддерживающей ФСБУ 4/2023 и новые формы отчетов.

Проверьте учетную политику в 1С и приведите ее в соответствие с требованиями нового стандарта.

Настройте аналитику по счетам, контрагентам, договорам и объектам учета.

Протестируйте формирование всех форм отчетности заранее, а не в последний момент.

Используйте инструменты проверки данных 1С и проводите сверку итогов отчетов с налоговыми формами.

