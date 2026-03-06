⚡️Как составить бухотчетность за 2025 год по новым правилам
До сдачи годовой бухгалтерской отчетности меньше месяца — самое время проверить свои знания, чтобы потом не было досадных ошибок, за которые придется расплачиваться из своего кармана.
В 2026 году важно уже не только освежить общие требования ФНС, но и разобраться в новых правилах ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», порядке и особенностях составления бухгалтерского баланса и представления данных в ГИРБО, подготовке отчета о финансовых результатах, ответственности за неподачу или подачу с опозданием.
Крайний срок сдачи отчетности — 31 марта. Осталось всего 3 недели! Но вы еще успеваете подготовиться, чтобы успешно пройти это непростое испытание. Скорее записывайтесь на спецкурс по годовой отчетности со скидкой 60%.
Чем ближе дедлайн, тем сложнее сконцентрироваться и не наделать глупых ошибок. Чтобы вы справились с непростой задачей без проблем и паники, мы записали для вас практический курс «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам», который закроет любые вопросы по годовой бухгалтерской отчетности с учетом последних требований законодательства и новых ФСБУ.
Что вы узнаете из курса
В программе 10 блоков, посвященных подробному описанию отчета, требований и актуальной формы. Разберем структуру, заполнение каждого поля, а также покажем на примерах, как должна выглядеть готовая документация.
Вместе с экспертом вы узнаете и отработаете на практике заполнение:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о финансовых результатах;
Отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных средств;
Отчета о целевом использовании средств.
Вы научитесь составлять пояснения к бухгалтерской отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023, узнаете, в каком порядке нужно представить бухгалтерскую отчетность, какая ответственность грозит за нарушение сроков представления и искажения бухгалтерской отчетности, чтобы исключить организационные ошибки.
Как проходит обучение
Курс основан на практике, поэтому вы не просто разберетесь в формах, но и сможете отработать новые знания в 1С под руководством наших экспертов.
Также в курс встроены интерактивные тренажеры, с которыми вы можете самостоятельно выполнять задачи и получать автоматическую обратную связь от системы.
Определите свои слабые места — сможете вернуться к материалам курса и повторить то, в чем допустили ошибку.
Цена курса со скидкой 61%: 6 900 ₽ вместо 17 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
