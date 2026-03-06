КПП ОСНО Акц моб
⚡️Как составить бухотчетность за 2025 год по новым правилам

За искажение любого показателя бухгалтерской отчетности на 10%, бухгалтера лично оштрафуют на 5 000 — 10 000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ). А исправлять потом эти ошибки в отчетности, особенно за прошлые года — особый квест. Поэтому лучше заполнить все правильно с первого раза, и мы помогаем справиться с этой задачей на курсе повышения квалификации.
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

До сдачи годовой бухгалтерской отчетности меньше месяца — самое время проверить свои знания, чтобы потом не было досадных ошибок, за которые придется расплачиваться из своего кармана.

В 2026 году важно уже не только освежить общие требования ФНС, но и разобраться в новых правилах ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», порядке и особенностях составления бухгалтерского баланса и представления данных в ГИРБО, подготовке отчета о финансовых результатах, ответственности за неподачу или подачу с опозданием.

Крайний срок сдачи отчетности — 31 марта. Осталось всего 3 недели! Но вы еще успеваете подготовиться, чтобы успешно пройти это непростое испытание. Скорее записывайтесь на спецкурс по годовой отчетности со скидкой 60%.

Чем ближе дедлайн, тем сложнее сконцентрироваться и не наделать глупых ошибок. Чтобы вы справились с непростой задачей без проблем и паники, мы записали для вас практический курс «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам», который закроет любые вопросы по годовой бухгалтерской отчетности с учетом последних требований законодательства и новых ФСБУ. 

Что вы узнаете из курса

В программе 10 блоков, посвященных подробному описанию отчета, требований и актуальной формы. Разберем структуру, заполнение каждого поля, а также покажем на примерах, как должна выглядеть готовая документация.

Вместе с экспертом вы узнаете и отработаете на практике заполнение:

  • Бухгалтерского баланса;

  • Отчета о финансовых результатах;

  • Отчета об изменениях капитала;

  • Отчета о движении денежных средств;

  • Отчета о целевом использовании средств.

Вы научитесь составлять пояснения к бухгалтерской отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023, узнаете, в каком порядке нужно представить бухгалтерскую отчетность, какая ответственность грозит за нарушение сроков представления и искажения бухгалтерской отчетности, чтобы исключить организационные ошибки.

Как проходит обучение

Курс основан на практике, поэтому вы не просто разберетесь в формах, но и сможете отработать новые знания в 1С под руководством наших экспертов.

Также в курс встроены интерактивные тренажеры, с которыми вы можете самостоятельно выполнять задачи и получать автоматическую обратную связь от системы.

Определите свои слабые места — сможете вернуться к материалам курса и повторить то, в чем допустили ошибку.

Цена курса со скидкой 61%: 6 900 ₽ вместо 17 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Информация об авторе

